¿Quién Es Luis Romo, Autor del Gol de México vs Corea Mundial 2026, y Dónde Juega?

El jugador de México con la casaca número 7 aprovechó un error del arquero de Corea del Sur y logró una anotación al minuto 49

¿Quién Es Luis Romo, Autor de Gol Contra Corea del Sur? Afición Estalló de JúbiloLuis Romo, autor del gol de México contra Corea del Sur en Mundial 2026, 18 de junio de 2026. Foto: Reuters

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La afición reunida en diversas plazas públicas del país estallaron en júbilo con el 1-0 de México que logró Luis Romo frente a Corea del Sur

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