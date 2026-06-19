¿Quién Es Luis Romo, Autor del Gol de México vs Corea Mundial 2026, y Dónde Juega?

Luego que la Selección de futbol de México metió un gol a su similar de la República de Corea del Sur, el jueves 18 de junio en el Mundial 2026 en el estadio sede de Guadalajara, se hizo tendencia el nombre de Luis Romo.

El jugador con la casaca número 7 aprovechó un error del arquero de Corea del Sur y logró una anotación al minuto 49, lo que generó que la afición reunida en diversas plazas públicas del país estallara en júbilo. En N+ te decimos dónde juega, su biografía y edad.

¿Quién es Luis Romo?

Luis Romo es un futbolista mexicano que juega como mediocampista defensivo o defensa central; es considerado una de las figuras de la Selección Mexicana.

El 18 de junio de 2026, anotó el gol que puso en ventaja a México (1-0) en el partido del Grupo A del Mundial de la FIFA 2026 frente a Corea del Sur en Guadalajara, aprovechando un error del guardameta asiático al inicio del segundo tiempo.

¿Cuál es la edad y el nombre completo de Luis Romo?

Luis Francisco Romo Barrón tiene 31 años; nació el 5 de junio de 1995 en Los Mochis, Sinaloa, con una estatura de 1.83 metros.

Esta es la trayectoria de Luis Romo

Luis Romo debutó a los 23 años tras haber considerado previamente dedicarse al oficio familiar de la pesca. En sus inicios, formó parte de los clubes:

Querétaro (2018-2019), con el cual debutó en Primera División y llegó a convertirse en capitán gracias a su liderazgo.

Cruz Azul (2020-2021), al contribuir a romper la sequía del club y ganar el campeonato Guardianes 2021, torneo en el que consiguió el Balón de Oro al Mejor Jugador de la Liga MX.

Monterrey (2022-2024) fue traspasado a los Rayados, donde mantuvo regularidad en el medio campo.

Volvió al Cruz Azul (2024), con una breve segunda etapa con los celestes.

Guadalajara (2025-presente), fichó por las Chivas en enero de 2025 como un refuerzo estelar y es el capitán del equipo rojiblanco.

HVI