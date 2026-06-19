Más de 400 Mil Personas Celebran Triunfo de México en CDMX; Ángel se Viste de Verde

Desde esta tarde, miles de aficionados se reunieron para ver el encuentro entre la selección mexicana y Corea del Sur, y después para celebrar el triunfo del Tri

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El Ángel de la Independencia se tiñe de verde con miles de aficionados apoyando a México contra Corea. Conoce el ambiente y las rutas alternativas por el cierre de Paseo de la Reforma.

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