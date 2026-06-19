Más de 400 Mil Personas Celebran Triunfo de México en CDMX; Ángel se Viste de Verde

Con playeras verdes, sombreros, enormes banderas y los colores tricolor en el rostro, más de 400 mil aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia y Paseo de la Reforma para celebrar la victoria de México 1-0 sobre Corea del Sur.

El ambiente mundialista inundó desde temprano uno de los monumentos más importantes del país y de la CDMX, así como distintos puntos de la capital donde se realizaron festivales para ver el partido, el más importante de ellos, el Fan Fest del Zócalo.

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Con gritos de alegría festejaron el primer gol de la Selección Nacional a las 20:20 horas cuando el sinaloense Luis Romo enfrentó a la selección de Corea del Sur, aquí puedes revivir el momento del primer gol que le regaló el tri a la afición mexicana.

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Celebran triunfo de la Selección

Los miles de aficionados que estuvieron reunidos en el Ángel celebraron el triunfo del Tri frente a Corea del Sur.

Ni la llueve detiene a miles en la CDMX

Ni la fuerte lluvia que se registró durnate noche en varios puntos de la CDMX, entre ellos, el Ángel de la Independencia así como el Zócalo capitalino, detuvo la euforia de los aficionados.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que este día el Zócalo y las 11 megapantallas instaladas en distintos puntos de la CDMX se concentraron 200 mil aficionados. Mientras que las sedes de los 18 Festivales Futboleros hubo más de 130 mil.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX desplegó en el Fan Fest del Zócalo a 3 mil 400 efectivos policiales, apoyados de 296 vehículos; mientras que en los 18 Festivales Futboleros se dispusieron 291 elementos y 75 unidades oficiales.

Respecto a incidencias que requirieron de atención médica no hospitalaria, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a ocho personas que presentaron padecimientos menores. Solo una menor de 16 años presentó una lesión en el muslo y fue trasladada a un hospital.

Cierres viales por festejos en el Ángel de la Independencia

La secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, informó que ante la reunión de los aficionados permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de Avenida Paseo de la Reforma entre Circuito Interior y Violeta, como alternativa vial: