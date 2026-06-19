México Asegura Primer Lugar del Grupo A: ¿Contra Quién Juega en Dieciseisavos? Posibles Rivales

Gracias al criterio de desempate, México quedó primero y aseguró ser líder del Grupo A de la Copa Mundial 2026 con un partido más aún por jugar en esta primera fase, por eso acá te decimos contra quién juega la Selección Mexicana en dieciseisavos de final, con las posibles llaves y rivales para el equipo de Javier Aguirre. Muchos aficionados se preguntan contra quién va México en 16vos de final del Mundial debido a que el equipo aseguró su clasificación al vencer a Corea del Sur en el Estadio sede Guadalajara. Si te perdiste el juego, en una nota te mostramos el resumen, con todos los goles y las mejores acciones del partido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: Así Celebra Todo el País la Victoria de México VS Corea en Mundial 2026

Ahora que ya está confirmado que México pasa a 16vos de final en primer lugar del Grupo A, las llaves del calendario del Mundial 2026 indican que la Selección Mexicana jugará el partido número 79 del torneo: 1° del Grupo A vs 3° Grupo C/E/F/H/I. Una vez definida la llave en la que estará el combinado nacional, los posibles rivales del Tri en dieciseisavos pueden ser los siguientes:

¿Contra quien juega México en dieciseisavos de final del Mundial? Llaves y posibles rivales.

Brasil.

Marruecos.

Haití.

Escocia.

Alemania.

Curazao.

Costa de Marfil.

Ecuador.

Países Bajos.

Japón.

Suecia.

Túnez.



¿Cuáles son los criterios de desempate en los grupos del Mundial 2026?

La Selección Mexicana pasa a dieciseisavos como líder de su zona gracias al nuevo criterio de desempate en el Mundial. Antes, el primer parámetro era la diferencia de goles, pero ahora, para el certamen de este 2026, los criterios se enlistan de la siguiente forma:

El primer criterio de desempate es el duelo directo.

Si dos equipos de un mismo grupo terminan igualados en puntos tras disputar sus tres partidos, arriba quedará la selección que haya ganado el juego directo entre ambos. Si dicho juego quedó empatado hay un segundo parámetro.

Segundo criterio: Diferencia de goles.

Aquí se define con el equipo que mejor diferencia de goles tenga luego haber jugado sus tres partidos de la fase de grupos. El número se saca restando los goles a favor y los goles en contra.

Si persiste la paridad para acomodar a los equipos en los grupos, se analizarán los goles a favor, después el fair play (menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas). El último criterio de desempate, en caso de ser necesario, será la puntuación en el Ranking de la FIFA actual.