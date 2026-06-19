México Asegura Primer Lugar del Grupo A: ¿Contra Quién Juega en Dieciseisavos? Posibles Rivales

México pasa a la siguiente fase, por eso checa contra quién iría la Selección en dieciseisavos de final del Mundial 2026.

México queda primero del Grupo A contra quién juega en dieciseisavos de final del Mundial 2026 llaves y rivalesLa Selección Mexicana asegura ser líder del Grupo A del Mundial 2026. Foto: Reuters
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