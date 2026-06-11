¿Cuándo Juega México vs Chequia en Mundial 2026? Día del Tercer y Último Partido de la Selección

La emoción tricolor inunda cada rincón del país con el inicio del Mundial 2026, que en esta ocasión tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá. Así que para que no te pierdas ninguno de los encuentros del Tricolor en la Fase de Grupos, en N+ te adelantamos la fecha, hora y sede de México vs Chequia, el tercer y último partido de la Selección Mexicana durante la Fase de Grupos.

Hoy fue el partido inaugural México vs Sudáfrica y en esta nota puedes revivir los goles y jugadas que llevaron al tricolor a conquistar el triunfo. Además, puedes consultar los detalles del partido Corea vs Chequia que se juega este jueves a las 8 de la noche.

Si estás buscando un panorama más completo, en una nota previa ya te dimos a conocer qué selecciones jugarán en México y en qué horarios.

¿Cuándo Juega México vs Chequia en el Mundial 2026? Día, Horario y Sede

El tercer y último partido de México en la fase de Grupos se jugará el próximo miércoles 24 de junio de 2026. Y corresponde al Grupo A de la Copa del Mundo.

Este encuentro tendrá lugar en el Estadio sede Ciudad de México, por lo que se implementará el operativo de la Última Milla, idéntico al que se puso en marcha durante la Inauguración del Mundial.

De modo que el partido México vs Chequia tendrá lugar a las 19:00 horas de ese 24 de junio de 2026.

Para que no te pierdas este encuentro, ya te explicamos cómo puedes contratar ViX Pase Mundialista para disfrutarlo desde casa. Mientras que si tienes boletos aquí te compartimos dónde puedes estacionar tu vehículo para llegar seguro al Estadio.

¿Qué países están en el Grupo de México en el Mundial?

Vale la pena que recuerdes que México es parte del Grupo A junto a otras tres naciones. Por lo que cada una se las selecciones disputará tres partidos con los países que componen su grupo, por ejemplo:

Sudáfrica

México

Corea del Sur

Chequia

De esta fase saldrán las dos mejores selecciones por cada uno de los 12 grupos, así como los 8 mejores terceros lugares. Lo que llevará a 32 selecciones a los dieciseisavos de final.

Este es el primer mundial en el que participan 48 Selecciones del Mundo, por lo que la FIFA puso en marcha nuevos formatos de juego.