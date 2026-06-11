¿Cuándo Juega México vs Chequia en Mundial 2026? Día del Tercer y Último Partido de la Selección

Conoce la fecha y hora del tercer partido de la Selección en la Fase de Grupos, para que no pierdas la oportunidad de animarlos en su camino a la Siguiente Ronda

Jugadores de la Selección festejan Gol. Cuándo es el Tercer y Último Partido de México en Fase de Grupos.¡Que no se pierda la euforia por la Selección! Conoce cuándo es el tercer y último juego de la Selección en Fase de Grupos. Foto: Cuartoscuro.
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