¿Dónde Me Estaciono si Voy al Estadio Sede CDMX por Mundial 2026? Rutas y Costo 'Park & Ride'

Es oficial. Este jueves inicia el Mundial 2026, y la cita es en el Estadio sede CDMX ubicado al sur de la capital. Por lo que si estás entre los afortunados que asistirán a alguno de los partidos que se celebrarán en la capital del país, te decimos dónde puedes estacionar bajo el esquema "Park & Ride", dispuesto por la FIFA y el Gobierno capitalino.

Recuerda que este 11 de junio será la Inauguración del Evento Deportivo, además de realizarse dos partidos entre cuatro de las 48 Selecciones Participantes, por lo que en una nota previa ya te dijimos quiénes juegan este jueves en el Mundial.

Recuerda que en las inmediaciones del Estadio sede CDMX se implementará un operativo de Seguridad y Movilidad denominado "Última Milla", por lo que los vecinos que vivan en colonias aledañas debieron tramitar el Tarjetón Digital con Código QR de la alcaldía Coyoacán para circular y estacionarse en las calles cercanas.

Ahora bien, si planeas llegar en transporte público, también te dimos a conocer cuáles son las rutas para llegar al estadio ubicado al sur de la ciudad.

¿Dónde estacionar para ir al Estadio Sede CDMX del Mundial 2026?

La Secretaría de Movilidad del Gobierno de Ciudad de México dio a conocer el programa denominado "Park & Ride" o "Estacionamiento y Salida", con el cual ofrece lugares alternativos para dejar el auto, así como transporte que lleve a los aficionados hasta el estadio. Toda vez que estos se encuentran lejos de la sede mundialista.

En todos los casos se trata de estacionamientos remotos autorizados por las autoridades locales y la FIFA, desde los cuales se trasladará a los aficionados a bordo de unidades RTP.

Lista de estacionamientos con modalidad "Park & Ride"

Servicio Especial Auditorio Nacional

Salida del RTP: Auditorio Nacional

Llegada: Cetram Huipulco

Frecuencia de salidas: cada 15 minutos desde las 07:00 am



Servicio Especial Xochimilco

Salida del RTP: Parque Ecológico de Xochimilco (Canal de Garay, Anillo Periférico 1).

Llegada: Cetram Huipulco

Frecuencia de Salidas: Cada 15 Minutos desde las 07:00 am

Servicio Especial Plaza Carso

Salida del Trolebús: Lago Zúrich 245, colonia Granada, Plaza Carso)

Llegada: Santa Úrsula - Santo Tomás

Frecuencia de Salidas: Cada 15 minutos desde las 07:00 am

Servicio Especial Six Flags

Salida RTP: Estacionamiento Parque de Diversiones ubicado en la carretera Oicacho-Ajusco km 15, Jardines del Ajusco)

Llegada: Cetram Huipulco

Frecuencia de Salidas: Cada 15 minutos desde las 07:00 am

Servicio Especial Centro Comercial Santa Fe

Salida RTP: Centro Comercial

Llegada: Cetram Huipulco

Frecuencia de Salidas: Cada 15 minutos desde las 07:00 am

Servicio Especial Campo Marte

Salida RTP: Desde Campo Marte, ubicado en Paseo de la Reforma

Llegada: Cetram Huipulco

Frecuencia de Salidas: Cada 15 minutos desde las 07:00 am

Historia Relacionada: ¿Cómo Hacer el Formato de Quiniela del Mundial 2026? Guía Mundialista para tus Pronósticos

¿Qué costo tiene el programa "Park & Ride" del Gobierno de CDMX?

Ahora bien, debes saber que al dejar tu vehículo en cualquiera de los estacionamientos remotos dispuestos por el Gobierno deberás pagar 500 pesos, que incluyen la estancia de tu vehículo y tu viaje de ida y vuelta. Las autoridades de Movilidad dispusieron unidades de la RTP, así como del Trolebús para el traslado de aficionados hacia el Cetram Huipulco, que se ubica al exterior del estadio sede CDMX.

SARR