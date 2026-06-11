¿Dónde Me Estaciono si Voy al Estadio Sede CDMX por Mundial 2026? Rutas y Costo 'Park & Ride'

Este jueves 11 de junio inicia el Mundial 2026 en el Estadio Sede CDMX y si vas a la Inauguración o uno de los partidos, te decimos dónde puedes dejar tu vehículo

Aficionados afuera del Estadio Azteca. Dónde Estacionar si vas al Estadio sede Ciudad de México para Mundial 2026¿Vas al Estadio sede Ciudad de México para el Mundial? Te decimos dónde están los puntos dónde te puedes estacionar. Foto: Cuartoscuro.

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¿Vas al Mundial 2026 en CDMX? Te contamos cómo funciona el 'Park & Ride' para dejar tu auto y llegar al estadio. Infórmate sobre rutas, costos y más detalles importantes.

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