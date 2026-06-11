Equipo de Colombia Llega a Guadalajara; Aficionados le Dan la Bienvenida por Mundial

Los equipos de futbol que participarán en la jornada deportiva que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá continúan llegando a las sedes asignadas, y Guadalajara sigue recibiendo a las distintas selecciones.

La selección de Colombia ya arribó a la capital jalisciense, donde permanecerá concentrada de cara a su participación en el torneo.

¿Cuándo juega Colombia en Guadalajara?

Colombia disputará el primer juego de la fase inicial el 17 de junio ante Uzbekistán en la Sede Ciudad de México.

Su segundo partido será el 23 de junio frente a República Democrática del Congo. El encuentro se llevará a cabo en la Sede Guadalajara a las 20:00 horas.

Mientras que para el tercer encuentro, los cafeteros deberán viajar a Miami, Florida, donde se medirán a Portugal el 27 de junio.

Así fue recibida en Guadalajara

Los futbolistas se hospedarán en un hotel ubicado en la colonia Providencia, donde fueron esperados por colombianos que residen en Guadalajara y por aficionados de la selección. A su llegada, los seguidores les dieron la bienvenida con porras, banderas y muestras de apoyo.

Se espera que en las próximas horas y días continúen arribando más equipos a Guadalajara para sus respectivos compromisos deportivos.