Equipo de Colombia Llega a Guadalajara; Aficionados le Dan la Bienvenida por Mundial

El equipo de Colombia ya arribó a Guadalajara, donde permanecerá concentrada para el encuentro que disputará el próximo 23 de junio en la ciudad

Llegada del equipoFoto: N+

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La selección de Colombia llegó a Guadalajara y fue recibida con entusiasmo por sus seguidores. No te pierdas su partido el 23 de junio a las 8:00 p.m. en la Sede Guadalajara.

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