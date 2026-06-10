Los Alegres del Barranco Regresarán a Guadalajara y Prometen Cumplir la Ley

A más de un año de la polémica por presunta apología del delito, Los Alegres del Barranco regresarán a Guadalajara con un repertorio modificado.

Integrantes de Los Alegres del BarrancoFoto: N+

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Los Alegres del Barranco regresan a Guadalajara tras polémica. Ajustan su repertorio para cumplir la ley y evitar apología del delito. ¿Qué cambios hicieron?

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