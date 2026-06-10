Los Alegres del Barranco Regresarán a Guadalajara y Prometen Cumplir la Ley

A poco más de un año de la polémica que los colocó en controversia por presunta apología del delito, la agrupación Los Alegres del Barranco volverá a presentarse en Guadalajara y aseguran que ahora sus espectáculos se apegarán a la ley.

Los integrantes del grupo señalaron que han dejado fuera de sus presentaciones aquellas canciones que pudieran generar problemas legales, luego de los procesos que enfrentaron durante 2025, por la interpretación de temas considerados como apología del delito.

¿Por qué eran investigados Los Alegres del Barranco?

La controversia comenzó tras varias presentaciones realizadas en marzo y abril de 2025, en los municipios de Zapopan, Villa Purificación, Cihuatlán y Tequila. Estos conciertos derivaron en la apertura de carpetas de investigación por parte de las autoridades estatales, al considerar que parte del repertorio musical podría constituir una conducta sancionada por la legislación vigente.

Tras varios meses de procedimientos legales, en agosto de ese mismo año, la agrupación logró acceder a la suspensión condicional del proceso, cumpliendo una serie de medidas impuestas por la autoridad judicial.

Entre las condiciones establecidas destacó la composición de una canción con un mensaje dirigido a los jóvenes, orientándolos a mantenerse alejados de actividades delictivas y promoviendo una cultura de prevención.

Ahora, de cara a sus próximas presentaciones, Los Alegres del Barranco afirman haber realizado ajustes importantes a su repertorio. Los músicos fueron contundentes al señalar que no interpretarán temas que puedan representar un nuevo conflicto legal o que sean considerados como apología del delito.

La agrupación sostuvo que busca continuar con su carrera artística dentro del marco legal y enfocarse en la música que les ha permitido mantener una amplia base de seguidores. Su regreso a Guadalajara ocurre en medio de un contexto donde las autoridades estatales han reforzado la vigilancia sobre los contenidos presentados en espectáculos públicos relacionados con los llamados ‘narcocorridos’.

Con este nuevo escenario, el grupo asegura estar dispuesto a cumplir con las disposiciones legales y evitar cualquier situación que vuelva a colocarlos bajo investigación.