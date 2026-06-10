Abogado es Asesinado a Disparos en Velorio en Yanga, Veracruz

Un hombre que se desempeñaba como abogado, fue asesinado en un ataque armado durante un velorio en el municipio de Yanga

Abogado asesinadoFoto: N+

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Impactante asesinato en Yanga: un abogado fue acribillado durante un velorio. Los agresores huyeron en moto. Conoce más detalles de este trágico suceso.

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