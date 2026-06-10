Abogado es Asesinado a Disparos en Velorio en Yanga, Veracruz

La miércoles de este miércoles 10 de junio, se registró el homicidio de un hombre que acudió a un velorio en el municipio de Yanga, Veracruz. Se trató de un sujeto identificado como Leopoldo "N", de aproximadamente 46 años de ocupación abogado, quien asistió a los servicios funerarios de un conocido y fue atacado por hombres armados que abrieron fuego en su contra.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:30 horas, afuera de un domicilio ubicado en la esquina de la calle 2 B y calle 5, a escasos metros del Palacio Municipal de Yanga. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el abogado y posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta, logrando darse a la fuga con rumbo desconocido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Caso Roxana Guzmán: Autoridades de Veracruz Reportan 'Varias Líneas'

Tras lo ocurrido, Paramédicos y corporaciones de seguridad arribaron al lugar; sin embargo, sólo lograron confirmar que ya no contaba con signos vitales. La escena fue acordonada por personal de la Fiscalía regional, para iniciar con las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (FORENSE), y autoridades implementaron de búsqueda de los agresores, pero hasta ese momento, no se ha reportado ninguna persona detenida.

Restos humanos son encontrados en límites de Xalapa y Actopan

Se reportó la localización de un cadáver en la carretera Xalapa-Actopan, a escasos 200 metros de la desviación que conduce hacia Alto Lucero. Según los primeros reportes, ocurrió entre los límites de la ciudad de Xalapa y del municipio de Actopan, Veracruz.

El hallazgo fue realizado por el propietario de una parcela que solicitó a las autoridades que acudieran a tomar conocimiento de los hechos. Personal de la Policía Estatal y Municipal de la ciudad Xalapa, arribaron al lugar mientras la Policía Ministerial y Servicios Periciales, se encargaban de las diligencias correspondientes.