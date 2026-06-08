De la Sierra de Veracruz a la Inauguración del Mundial 2026: La Historia de Yolett Cervantes

Yolett, es la joven veracruzana que logró obtener el boleto que le permitirá acudir a la inauguración del Mundial a realizarse en próximos días, este boleto había sido entregado a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por ello el Gobierno Federal realizó la convocatoria a una dinámica donde el ganador podría asistir al encuentro deportivo representando a la afición mexicana. Así narra Yolett como logró conseguir este pase.

En ese video me parece mi papá las contó y me dijo que hice con la cabeza 87 y con el pie, creo que otras como 90 más o menos mi récord personal que llegue a hacer 3 mil dominadas en un tiempo de media hora.

En el video viral, la deportista Yolett Cervantes Cuahquehua de 21 años, estudiante de la licenciatura en educación indígena, originaria de Tlaquilpa en Zongolica, perteneciente a la zona serrana del estado de Veracruz; demuestra su talento dominando el balón de fútbol.

Bueno yo empecé a entrenar fútbol desde los ocho años y ahí en la en Tlaquilpa en la Sierra es un clima lluvioso entonces muchas veces que yo no podía practicarlo ahí afuera en el patio este mi papá me metía y me decía no pues eso también te va a enseñar porque no puedes aventar el balón para todos lados, pero aún así ocurrían accidentes.

Hoy, en la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó a Yolett Cervantes, de Veracruz, el boleto 0001, y a Brianna Medina, de la Ciudad de México, el boleto de la Jefa de Gobierno. Ambas asistirán a la inauguración del Mundial 2026. pic.twitter.com/lyj41lBqMy — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 29, 2026

Yolett ganó el boleto número ooo1 para presenciar el partido inaugural de México en el mundial el próximo 11 de junio en la Ciudad de México. Después de participar en el concurso recibió la llamada esperada, así lo describe.

Yo estaba en el trabajando con mi mamá en el campo y me llega un mensaje de de comunicación social del palacio de gobierno, me dice hola oye dice te podemos marcar y yo le dije pues sí este ya me marcaron y me dijo hola te tenemos una sorpresa dice eres una de las cuatro ganadoras para asistir al mundial y yo no me lo creía.

Yolett asegura que desde los 8 años inició su pasión por el fútbol

La pasión por el fútbol se despertó en Yolette a los 8 años, cuando fue a España como premio al ganar un concurso de declamación, y asistió a un partido de leyendas en el estadio Santiago Bernabéu. A su regreso le pidió a su papá le permitiera aprender el deporte.

Yo le dije a mi papá quiero que me metas a un club de fútbol, pero él me dijo que no tenía las posibilidades para meterlo, entonces él me dijo no no no te voy a meter a un Club pero yo te voy a enseñar.

Actualmente la joven asegura que no puede jugar fútbol, esto debido a que sufrió una lesión en la rodilla, que le impide desarrollar lo que mas le apasiona, que es jugar fútbol.

Hace dos años y en un partido solamente han sido esos los de ahorita que hice el video para dominando el balón, porque igual este siento que desde que me lesioné a la fecha como que el dolor de la lesión o el dolor aún va aumentando entonces a veces como que me impida hacer ciertas actividades

Para Yolett, asistir a un evento tan importante, significa la oportunidad para que la Sierra de Zongolica sea visible ante el mundo.