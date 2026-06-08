De la Sierra de Veracruz a la Inauguración del Mundial 2026: La Historia de Yolett Cervantes

Yolett Cervantes narra cómo consiguió ganar el boleto cedido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que la llevará a la justa deportiva más importante del mundo.

Yolett Cervantes ganadora boleto cedido por Claudia Sheinbaum para inauguración justa deportivaFoto: Yolette Cervantes Cua

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Descubre cómo Yolett Cervantes, una joven de Zongolica, ganó su pase al evento deportivo más importante del mundo gracias a su talento con el balón. Una historia de pasión y superación.

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