Choque Automovilístico Provoca Derrame de Manteca Hirviendo en Veracruz; Hay Cuatro Quemados
Un percance vehicular provocó que cuatro personas resultaran con quemaduras de consideración en Río Blanco, Veracruz.
Foto: N+
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Cuatro personas sufren quemaduras tras accidente en Río Blanco, Veracruz. Un cazo de manteca hirviendo se derrama en un aparatoso choque. Más información aquí.
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PorRedacción N+
Cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas con quemaduras de consideración, tras un aparatosoaccidente registrado la tarde de este domingo 7 de junio sobre Camino Nacional, en la colonia La Ceiba del municipio de Río Blanco, en la zona centro de Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil fue impactado por una camioneta cuando intentaba incorporarse a la carreterafederal150Orizaba-Tehuacán. A causa del choque, el vehículo fue proyectado contra una pollería.
Durante el percance, un cazo con mantecadecerdohirviendo fue alcanzado por unadelasunidades, provocando que el líquidocaliente se derramarasobrevariaspersonas que se encontraban cerca del lugar.
Paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja atendieron a los lesionados, trasladando a dos de ellos a un hospital para recibiratenciónmédica especializada.
Autoridades de seguridad y emergenciarealizaron las labores correspondientes y tomaronconocimiento de los hechos para determinarresponsabilidades.
Otro choque ocurrido recientemente en el estado de Veracruz
Un aparatosoaccidente entre dosvehículosparticulares se registró la mañana del pasado sábado 6 de junio sobre la carreterafederalHuatusco-Totutla, a la altura de la entrada de un reconocidohotel sentado en esta zona, con dirección a la comunidad de Tlavictepan.
El fuerte impacto provocó la movilización de elementosparamédicos, rescatistas y corporaciones de seguridad, quienes acudieron al sitio para brindaratención a los involucrados y coordinar las labores de auxilio en el lugar del accidente.
Según el informe de hechos este percanceocasionó el cierreparcial de un carril y afectaciones a la circulación vehicular, generando largasfilas de automovilistas en la zona. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero donde recurrentemente se han estado presentado este tipo de percances.