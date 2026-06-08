Choque Automovilístico Provoca Derrame de Manteca Hirviendo en Veracruz; Hay Cuatro Quemados

Un percance vehicular provocó que cuatro personas resultaran con quemaduras de consideración en Río Blanco, Veracruz.

movilización por accidente automovilístico que dejó personas quemadas en la zona centro de VeracruzFoto: N+

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Cuatro personas sufren quemaduras tras accidente en Río Blanco, Veracruz. Un cazo de manteca hirviendo se derrama en un aparatoso choque. Más información aquí.

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