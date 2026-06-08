Choque Automovilístico Provoca Derrame de Manteca Hirviendo en Veracruz; Hay Cuatro Quemados

Cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas con quemaduras de consideración, tras un aparatoso accidente registrado la tarde de este domingo 7 de junio sobre Camino Nacional, en la colonia La Ceiba del municipio de Río Blanco, en la zona centro de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil fue impactado por una camioneta cuando intentaba incorporarse a la carretera federal 150 Orizaba-Tehuacán. A causa del choque, el vehículo fue proyectado contra una pollería.

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Durante el percance, un cazo con manteca de cerdo hirviendo fue alcanzado por una de las unidades, provocando que el líquido caliente se derramara sobre varias personas que se encontraban cerca del lugar.

Paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja atendieron a los lesionados, trasladando a dos de ellos a un hospital para recibir atención médica especializada.

Autoridades de seguridad y emergencia realizaron las labores correspondientes y tomaron conocimiento de los hechos para determinar responsabilidades.

Otro choque ocurrido recientemente en el estado de Veracruz

Un aparatoso accidente entre dos vehículos particulares se registró la mañana del pasado sábado 6 de junio sobre la carretera federal Huatusco-Totutla, a la altura de la entrada de un reconocido hotel sentado en esta zona, con dirección a la comunidad de Tlavictepan.

El fuerte impacto provocó la movilización de elementos paramédicos, rescatistas y corporaciones de seguridad, quienes acudieron al sitio para brindar atención a los involucrados y coordinar las labores de auxilio en el lugar del accidente.

Según el informe de hechos este percance ocasionó el cierre parcial de un carril y afectaciones a la circulación vehicular, generando largas filas de automovilistas en la zona. Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero donde recurrentemente se han estado presentado este tipo de percances.