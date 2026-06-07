Muere Menor de Cuatro Años en Choque de Frontal entre Motocicleta y Camioneta en Veracruz
En Soconusco, se registró un fuerte accidente entre una motocicleta y una camioneta los cuales chocaron de manera frontal, se reportan como saldo un menor fallecido y cuantiosos daños materiales.
Foto: Cristina Juárez del Sue
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Fatal accidente en Veracruz: un niño pierde la vida en un choque frontal en Soconusco. La zona fue acordonada y se realizan investigaciones.
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PorRedacción N+
Sobre el camino rural que comunica al municipio Soconusco con la localidad de Limonta esto en el sur de la entidad veracruzana, Ahí se registró un fatal accidente entre una motocicleta y una camioneta que dejó como saldo la muerte de un menor de 4 años de edad.
Según los primeros reportes ocurrió durante la tarde del pasado sábado 6 de junio cuando el menorviajaba en una motocicletaencompañíadesupadre, y sufrieron este trágicoaccidente donde presuntamente se impactarondemanerafrontal contra una camioneta que circulaba también por esta vía de comunicación.
Según datos recabados en el lugar de los hechos, los tripulantes del vehículo de dosruedassalieronproyectados tras el fuerteimpacto entre las unidades, resultando con severaslesionesdegravedad. El reporte de hechos señala que el menormurióprácticamente de formainstantánea en el lugar.
Se indicó que la zona fue acordonada por elementos policiacos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes. El conductor de la camionetapresuntamentemenor de edad quedó a disposición de las autoridadesministeriales para determinar su situación jurídica.
Otro muerto en un accidente de motocicleta ocurrido en Veracruz
Un motociclistaperdiólavida la madrugada del pasado domingo 31 de mayo, luego de sufrir un accidente sobre la avenida Las Palmas, en Orizaba en la zona centro del estado de Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 05:00 horas, circulaba a bordo de una motocicleta cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad y derrapó sobre la carpeta asfáltica.
Tras el reporte a los números de emergencia, arribaron elementos de la Policía Local, quienes acordonaron la zona con cintapreventiva amarilla e impidieron el paso vehicular mientras se desarrollaban las diligenciascorrespondientes.
Momentos más tarde acudieron elementos de la PolicíaVial y personal de ProtecciónCivil para brindar apoyo en la atención del incidente y se confirmó el deceso.
Personal de la Policía Ministerial Acreditable realizó las investigaciones de campo y tomóconocimiento de los hechos. Hasta el momento, las autoridadesno han dado a conocer la identidad, ni mayores detalles sobre las circunstancias que originaron el accidente.