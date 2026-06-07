Muere Menor de Cuatro Años en Choque de Frontal entre Motocicleta y Camioneta en Veracruz

En Soconusco, se registró un fuerte accidente entre una motocicleta y una camioneta los cuales chocaron de manera frontal, se reportan como saldo un menor fallecido y cuantiosos daños materiales.

camioneta choco de frente contra camioneta en Soconusco, VeracruzFoto: Cristina Juárez del Sue

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Fatal accidente en Veracruz: un niño pierde la vida en un choque frontal en Soconusco. La zona fue acordonada y se realizan investigaciones.

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