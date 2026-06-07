Muere Menor de Cuatro Años en Choque de Frontal entre Motocicleta y Camioneta en Veracruz

Sobre el camino rural que comunica al municipio Soconusco con la localidad de Limonta esto en el sur de la entidad veracruzana, Ahí se registró un fatal accidente entre una motocicleta y una camioneta que dejó como saldo la muerte de un menor de 4 años de edad.

Según los primeros reportes ocurrió durante la tarde del pasado sábado 6 de junio cuando el menor viajaba en una motocicleta en compañía de su padre, y sufrieron este trágico accidente donde presuntamente se impactaron de manera frontal contra una camioneta que circulaba también por esta vía de comunicación.

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Según datos recabados en el lugar de los hechos, los tripulantes del vehículo de dos ruedas salieron proyectados tras el fuerte impacto entre las unidades, resultando con severas lesiones de gravedad. El reporte de hechos señala que el menor murió prácticamente de forma instantánea en el lugar.

Se indicó que la zona fue acordonada por elementos policiacos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó las diligencias correspondientes. El conductor de la camioneta presuntamente menor de edad quedó a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Otro muerto en un accidente de motocicleta ocurrido en Veracruz

Un motociclista perdió la vida la madrugada del pasado domingo 31 de mayo, luego de sufrir un accidente sobre la avenida Las Palmas, en Orizaba en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 05:00 horas, circulaba a bordo de una motocicleta cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad y derrapó sobre la carpeta asfáltica.

Tras el reporte a los números de emergencia, arribaron elementos de la Policía Local, quienes acordonaron la zona con cinta preventiva amarilla e impidieron el paso vehicular mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Momentos más tarde acudieron elementos de la Policía Vial y personal de Protección Civil para brindar apoyo en la atención del incidente y se confirmó el deceso.

Personal de la Policía Ministerial Acreditable realizó las investigaciones de campo y tomó conocimiento de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad, ni mayores detalles sobre las circunstancias que originaron el accidente.