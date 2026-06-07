Detienen a Policías Estatales en Veracruz; Son Señalados de Cometer un Secuestro en una Patrulla

Fue confirmada este sábado 6 de junio la detención de ocho efectivos de la policía estatal de Veracruz, se dio a conocer según datos compartidos por la Fiscalía General de la República (FGR), que fueron detenidos el pasado viernes 5 de junio, por fuerzas federales en el estado de Veracruz. Se trata de:

Sergio “N”

Jorge “N”

Jesús “N”

Aarón “N”

Yadira “N”

Yael “N”

Lino “N”

Conrado “N”

Los elementos ahora detenidos y que se encuentran bajo investigación, habrían participado en un secuestro en el año 2023. Según un comunicado difundido por la Fiscalía General de la República (FGR), ellos usaron posiblemente una patrulla de la autoridad estatal para cometer el hecho violento.

Las investigaciones de inteligencia permitieron ubicar los domicilios de los ahora aprehendidos en al menos cinco diferentes municipios en la entidad, se indico que la detenciones ocurrieron en; Cuitláhuac, Jilotepec, Xalapa, el Puerto de Veracruz y Naolinco de Victoria.

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Los detenidos habrían utilizado una patrulla para cometer el delito

Mientras tanto las indagatorias refieren que las víctimas del presunto secuestro, habrían sido detenidas y abordadas por una patrulla tipo pick-up, de la Policía Estatal de Veracruz afuera de una tienda de conveniencia, localizada en una gasolinera en la colonia Siphe Ánimas, municipio de Xalapa, quienes fueron liberadas con vida al día siguiente.

Las autoridades informaron que los ahora detenidos son presuntos responsables en la comisión de los delitos de secuestro agravado y tortura. Motivo que hoy los lleva a enfrentar esos cargos y que se procederá conforma a la ley.

Los presuntos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, con sede en el municipio de Emiliano Zapata, donde se definirá su situación jurídica.