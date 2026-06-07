Detienen a Policías Estatales en Veracruz; Son Señalados de Cometer un Secuestro en una Patrulla
Ocho elementos policiacos de Veracruz fueron detenidos por sus presunta relación con un caso de secuestro cometido en el 2023. Trascendió que habrían usado una patrulla para cometer el delito.
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Ocho policías estatales de Veracruz fueron arrestados por presunto secuestro usando una patrulla. Descubre cómo las investigaciones los llevaron ante la justicia.
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PorRedacción N+
Fue confirmada este sábado 6 de junio la detención de ocho efectivos de la policíaestatal de Veracruz, se dio a conocer según datos compartidos por la Fiscalía General de la República (FGR), que fueron detenidos el pasado viernes 5 de junio, por fuerzas federales en el estado de Veracruz. Se trata de:
Sergio “N”
Jorge “N”
Jesús “N”
Aarón “N”
Yadira “N”
Yael “N”
Lino “N”
Conrado “N”
Los elementosahoradetenidos y que se encuentran bajo investigación, habríanparticipado en un secuestro en el año 2023. Según un comunicadodifundido por la Fiscalía General de la República (FGR), ellos usaron posiblemente una patrulla de la autoridadestatal para cometer el hechoviolento.
Las investigaciones de inteligencia permitieron ubicar los domicilios de los ahora aprehendidos en al menos cinco diferentes municipios en la entidad, se indico que la detenciones ocurrieron en; Cuitláhuac, Jilotepec, Xalapa, el PuertodeVeracruz y NaolincodeVictoria.
Los detenidos habrían utilizado una patrulla para cometer el delito
Mientras tanto las indagatorias refieren que las víctimas del presuntosecuestro, habrían sido detenidas y abordadas por una patrullatipopick-up, de la PolicíaEstatal de Veracruz afuera de una tiendadeconveniencia, localizada en una gasolinera en la coloniaSipheÁnimas, municipio de Xalapa, quienes fueron liberadasconvidaal día siguiente.
Las autoridades informaron que los ahora detenidos son presuntosresponsables en la comisión de los delitos de secuestroagravado y tortura. Motivo que hoy los lleva a enfrentar esos cargos y que se procederáconformaa la ley.
Los presuntos fueron puestos a disposición de la autoridadjudicial competente en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Veracruz, con sede en el municipio de EmilianoZapata, donde se definirá su situaciónjurídica.