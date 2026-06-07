Detienen a Policías Estatales en Veracruz; Son Señalados de Cometer un Secuestro en una Patrulla

Ocho elementos policiacos de Veracruz fueron detenidos por sus presunta relación con un caso de secuestro cometido en el 2023. Trascendió que habrían usado una patrulla para cometer el delito.

Torreta de patrulla de policíaFoto: N+

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Ocho policías estatales de Veracruz fueron arrestados por presunto secuestro usando una patrulla. Descubre cómo las investigaciones los llevaron ante la justicia.

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