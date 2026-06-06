Motociclista Muere al ser Embestido por una Camioneta en Veracruz; Así Ocurrió
Un motociclista falleció tras ser embestido por el conductor de una camioneta en calles de la zona norte de Veracruz. Se generó afectación vehicular en esta vía de comunicación.
Foto: N+
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Motociclista pierde la vida en Veracruz tras ser embestido por una camioneta. Las imágenes del accidente circulan en redes, mostrando la gravedad del impacto.
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PorRedacción N+
Durante las primeras horas de este sábado 6 de junio se registró un lamentablemente accidente donde se vieron involucrados un motociclista y un conductor. Ocurrió en la zona norte de la ciudad de Veracruz.
Los primeros reportes señalaron que sobre la avenida Rafael Cuervo donde un motociclista que transitaba sobre la citada avenida, y una camioneta de color negro al realizar una maniobraimpactó al motociclista, el cual salió proyectado por los aires terminando sobre el pavimento.
Los hechos tuvieron lugar en el carril que de Poniente a Oriente sobre la avenida Rafael Cuervo, es decir, de Cardel hacia la ciudad y puerto de Veracruz, y el accidente ocurrió cuando el conductor se trataba de incorporar a un retorno y se topó con el motociclista y lamentablemente lo embistió.
Momento del accidente fue captado por una cámara de seguridad
El momento exacto del accidente fue difundido en redessociales ya que fue captado por la cámaradeseguridad de un vehículo que también circulaba por la misma vía de comunicación. En las imágenes se aprecia como la camionetaarrolla al conductor de la unidad de dosruedas, lanzándolo a varios metros de distancia como resultado del fuerte golpe.
Al lugar se trasladaron equipos de emergencias y auxilio para atender al joven lesionado, pero al arribar y realizar la revisión correspondiente, nada pudieron hacer ya que la persona no contaba con signos vitales. Dando aviso a las autoridades sobre el deceso del joven. Acudiendo elementospoliciacos quienes acordonaron la zona y realizaron el protocolo de cadenadecustodia, mientras que arribaron elementos periciales.
Peritos de Tránsito y personal de la Fiscalíaintegraron una carpetadeinvestigación para investigar el accidente, la conductora de la camioneta abandonó la unidad para evadir su responsabilidad.
Cuerpo del motociclista fue traslado al SEMEFO
De acuerdo con los peritos, la personafallecida era un joven de aproximadamente 18 años de edad, se reportó que al conductor su motocicleta no portaba casco de seguridad. Tras realizar las diligencias correspondientes el cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Las estadísticasseñalan que en los últimos días los accidentes donde se encuentran involucrados motociclistas se han incrementado en las calles de Veracruz.
En la zona se registró afectaciónvehicular ya que con el acordonamientopolicial y las unidades b, por varias horas permanecieron cerradostres de los carriles de la avenida Rafael Cuervo en el norte de la ciudad de Veracruz.