Motociclista Muere al ser Embestido por una Camioneta en Veracruz; Así Ocurrió

Durante las primeras horas de este sábado 6 de junio se registró un lamentablemente accidente donde se vieron involucrados un motociclista y un conductor. Ocurrió en la zona norte de la ciudad de Veracruz.

Los primeros reportes señalaron que sobre la avenida Rafael Cuervo donde un motociclista que transitaba sobre la citada avenida, y una camioneta de color negro al realizar una maniobra impactó al motociclista, el cual salió proyectado por los aires terminando sobre el pavimento.

Los hechos tuvieron lugar en el carril que de Poniente a Oriente sobre la avenida Rafael Cuervo, es decir, de Cardel hacia la ciudad y puerto de Veracruz, y el accidente ocurrió cuando el conductor se trataba de incorporar a un retorno y se topó con el motociclista y lamentablemente lo embistió.

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Momento del accidente fue captado por una cámara de seguridad

El momento exacto del accidente fue difundido en redes sociales ya que fue captado por la cámara de seguridad de un vehículo que también circulaba por la misma vía de comunicación. En las imágenes se aprecia como la camioneta arrolla al conductor de la unidad de dos ruedas, lanzándolo a varios metros de distancia como resultado del fuerte golpe.

Al lugar se trasladaron equipos de emergencias y auxilio para atender al joven lesionado, pero al arribar y realizar la revisión correspondiente, nada pudieron hacer ya que la persona no contaba con signos vitales. Dando aviso a las autoridades sobre el deceso del joven. Acudiendo elementos policiacos quienes acordonaron la zona y realizaron el protocolo de cadena de custodia, mientras que arribaron elementos periciales.

Peritos de Tránsito y personal de la Fiscalía integraron una carpeta de investigación para investigar el accidente, la conductora de la camioneta abandonó la unidad para evadir su responsabilidad.

Cuerpo del motociclista fue traslado al SEMEFO

De acuerdo con los peritos, la persona fallecida era un joven de aproximadamente 18 años de edad, se reportó que al conductor su motocicleta no portaba casco de seguridad. Tras realizar las diligencias correspondientes el cuerpo fue levantado por elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Las estadísticas señalan que en los últimos días los accidentes donde se encuentran involucrados motociclistas se han incrementado en las calles de Veracruz.

En la zona se registró afectación vehicular ya que con el acordonamiento policial y las unidades b, por varias horas permanecieron cerrados tres de los carriles de la avenida Rafael Cuervo en el norte de la ciudad de Veracruz.