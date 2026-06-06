Motociclista Muere al ser Embestido por una Camioneta en Veracruz; Así Ocurrió

Un motociclista falleció tras ser embestido por el conductor de una camioneta en calles de la zona norte de Veracruz. Se generó afectación vehicular en esta vía de comunicación.

Motociclista muerto tras ser embestido por camioneta en Av. Rafael Cuervo en VeracruzFoto: N+

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Motociclista pierde la vida en Veracruz tras ser embestido por una camioneta. Las imágenes del accidente circulan en redes, mostrando la gravedad del impacto.

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