Volcadura de Camioneta Deja 9 Personas Lesionadas y Una Mujer Fallecida en Tamiahua, Veracruz

La volcadura de una camioneta en donde viajaban al menos 10 personas, dejó como saldo una mujer fallecida y nueve lesionados. El accidente ocurrió la tarde noche de este viernes alrededor de las 19:00 horas sobre la carretera estatal Tuxpan-Tamiahua a la altura del rancho El 70 perteneciente al municipio de Tamiahua.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Camión Ulúa Choca Contra Auto en Veracruz; Una Pasajera Resultó Lesionada

En el lugar una camioneta color blanco, con placas de circulación XT9658A del Estado de Veracruz volcó de forma aparatosa y quedó fuera de la carpeta de rodamiento. En el vehículo viajaban al menos 10 personas de las cuales nueve quedaron lesionadas y una mujer falleció durante el trayecto hacia el hospital IMSS bienestar Dr. Emilio Alcázar, del puerto de Tuxpan.

Corporaciones de seguridad y de emergencia acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y auxiliar a las víctimas.

Policías municipales de Tamiahua, así como personal de la Dirección de Tránsito del Estado tomaron conocimiento, abanderaron la zona, y realizaron las diligencias correspondientes para el traslado del vehículo al corralón.

Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de la víctima mortal ni tampoco si el conductor de la unidad fue detenido.

Choque en bulevar Córdoba - Fortín paraliza vialidad por varios minutos

Un accidente entre un tráiler y un automóvil particular color vino, movilizó corporaciones de emergencia y de seguridad durante la mañana de este viernes.

Los hechos sobre el bulevar Córdoba–Fortín, en el carril con dirección hacia San Nicolás y de acuerdo con los primeros reportes, el operador del tractocamión presuntamente realizó un corte de circulación para incorporarse al carril con dirección a Córdoba pero al no tomar las debidas precauciones, provocó el choque.

A pesar de lo aparatoso, las autoridades confirmaron que no hubo lesionados. Únicamente una persona presentó crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.