Accidentes

Volcadura de Camioneta Deja 9 Personas Lesionadas y Una Mujer Fallecida en Tamiahua, Veracruz

Se registró una aparatosa volcadura donde 9 personas resultaron lesionadas y una mujer perdió la vida

Se registró la volcadura de una camioneta en Tamiahua. Foto: Policía de TamiahuaSe registró la volcadura de una camioneta en Tamiahua. Foto: Policía de Tamiahua

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Tragedia en la carretera Tuxpan-Tamiahua: una mujer fallecida y 9 lesionados tras volcadura de camioneta. Conoce los detalles del accidente.

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