Menor Resulta Lesionada por Impacto de una Bala Perdida en Veracruz; Autoridades Investigan

En Las Choapas, al sur de Veracruz durante la tarde del jueves 24 de julio se informó acerca de una hecho que involucró una menor la cual resultó herida de bala.

Según los primeros reportes se trata de una adolescente de 16 años de edad de la comunidad de El Chichón, la cual fue sufrió una lesión al ser impactada por una bala perdida.

Los datos recabados sobre este hecho señalan que la joven fue identificada como Rosa María, y que al momento del incidente se encontraba en el patio de su domicilio cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, tiempo después descubrieron que la menor había solo alcanzada por unos de los proyectiles.

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Hasta el momento se desconoce el origen del disparo y las autoridades ya realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Se dio a conocer que la menor de edad fue trasladada de emergencia a un hospital cercano para ser valorada y recibir atención médica especializada. Se dio a conocer que su estado de salud es reportado al momento como estable.

En tanto las averiguaciones para esclarecer este suceso, se mantienen activas en el municipio de Las Choapas, donde las detonaciones generaron alarma entre los habitantes de la zona. Hasta ahora no se tiene conocimiento de algún tipo de enfrentamiento o hecho violento, ni de los responsables de haber efectuado los disparos que causaron la lesión de la menor en el sur de la entidad veracruzana.

Un hombre muerto y dos mujeres resultan heridas de bala en Minatitlán, Veracruz

En la zona rural de Minatitlán un festejo de cumpleaños terminó de forma trágica con un homicidio y dos mujeres heridas con lesiones de proyectil de arma de fuego.

Los primeros reporte señalaron que los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado domingo 19 de julio, esto durante la celebración de un cumpleaños de un habitante del poblado La Abundancia, esto al sur de la entidad.

De acuerdo con información obtenida un sujeto sacó un arma de fuego y comenzó a realizar disparos al aire, lo que provocó la molestia del propietario del inmueble, y se generó una discusión la cual t terminó cuando el agresor le disparó a Arturo “N” de 43 años quien perdió la vida.

El presunto homicida también accionó el arma contra María, esposa de la víctima, además de herir a una segunda mujer. Tras el ataque, escapó del lugar. Al lugar acudieron elementos ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.