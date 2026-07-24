Seguridad

Menor Resulta Lesionada por Impacto de una Bala Perdida en Veracruz; Autoridades Investigan

Una bala perdida impactó a una menor cuando se encontraba en el patio de su vivienda en Las Choapas en el sur de la entidad de Veracruz. Las autoridades investigan el origen del disparo.

Menor es lesionada por impacto de una bala perdida en Las Choapas al sur de VeracruzMenor es lesionada por impacto de una bala perdida en Las Choapas al sur de Veracruz. Foto: Archivo N+

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Alarma en Las Choapas: Rosa María, de 16 años, fue alcanzada por una bala perdida mientras estaba en su patio. Su estado es estable, pero el origen del disparo sigue siendo un misterio.

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