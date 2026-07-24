¿Qué Pasó en Polanco Hoy? Reportan Disparos y Hombre Lesionado por Arma de Fuego

Este viernes 24 de julio de 2026, se registró una movilización policiaca en Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), luego de que un hombre resultó lesionado con un disparo de arma de fuego en la pierna.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la persona resultó lesionada al parecer durante un intento de robo.

Lo anterior en el estacionamiento de un establecimiento de venta de papelería, en la calle Homero, de la colonia Polanco Quinta Sección.

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La dependencia capitalina añadió que el hombre fue trasladado a un hospital para su atención médica.

Además, dijo que se dio parte de los hechos al agente del Ministerio Público, y anunció que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables.

SPB