Balaceras

¿Qué Pasó en Polanco Hoy? Reportan Disparos y Hombre Lesionado por Arma de Fuego

Un hombre resultó lesionado con disparo de arma de fuego en estacionamiento de negocio; autoridades informan qué ocurrió en la colonia Polanco Quinta Sección

Zona de balacera en Polanco, Ciudad de México, el 24 de julio 2026. Foto: N+Zona de balacera en Polanco, Ciudad de México, el 24 de julio 2026. Foto: N+

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Disparos en Polanco: un hombre herido en la pierna. La SSC investiga con cámaras de vigilancia. Conoce más sobre este incidente.

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