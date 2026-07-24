Internacional

Como el Mono Puch: Video de Cría de Lémur Aferrado a Peluche para Sobrevivir

Un lémur bebé abraza un peluche en el Zoológico de Cali; este el video que compartieron del pequeño animal

pequeño lémurUn pequeño lémur en el zoológico de Cali, Colombia. Foto: Zoológico de Cali
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