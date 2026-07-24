Como el Mono Puch: Video de Cría de Lémur Aferrado a Peluche para Sobrevivir

Una cría de lémur que se aferra a su peluche igual que el mono punch es protagonista de un video difundido por el Zoológico de Cali, en Colombia.

El pequeño lémur aparece aferrado al peluche que sustituye el calor de su madre mientras recibe cuidados especializados para sobrevivir.

El ejemplar nació el 18 de junio con apenas 70 gramos de peso y, debido a que su madre no logró mantener una alimentación y contacto constantes, especialistas decidieron implementar un protocolo de crianza asistida para aumentar sus posibilidades de vida.

¿Por qué la cría de lémur está abrazada a un peluche?

De acuerdo con el equipo veterinario del Zoológico de Cali, el peluche cumple una función importante durante el proceso de recuperación, ya que simula la presencia de la madre y ayuda a reducir el contacto directo con los cuidadores.

Para evitar que el animal se acostumbre a los humanos, el personal utiliza guantes y mascarillas durante la alimentación y otros procedimientos.

Desde su nacimiento, el ejemplar recibe atención las 24 horas del día. Entre los cuidados que forman parte del protocolo se encuentran:

Alimentación con leche de fórmula especializada cada dos horas, incluso durante la madrugada.

Control permanente de la temperatura corporal mediante una incubadora.

Sesiones de acicalamiento con cepillos especiales que imitan el cuidado materno.

Introducción gradual de papillas elaboradas con verduras orgánicas.

Gracias a estos cuidados, la cría ha aumentado su peso hasta 88 gramos y presenta una evolución favorable.

FBPT