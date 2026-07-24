¿Trump Impondrá Arancel a México por Lechuga Ligada a Brote de Diarrea Explosiva?
El mandatario estadounidense también planteó la posibilidad de imponer aranceles a Canadá por el humo provocado por los incendios forestales.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles a México por la lechuga iceberg ligada al brote de cicloporosis, infección que produce diarrea explosiva.
El mandatario estadounidense también planteó la posibilidad de imponer aranceles a Canadá por el humo provocado por los incendios forestales.
"Creo que vamos a imponer un arancel importante a México por su lechuga, y vamos a imponer un arancel importante a Canadá por el humo. ¿De acuerdo? ¿Qué prefieres, la lechuga o el humo? Creo que me quedo con el humo", dijo Trump a los periodistas.
Citando la terminología del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Trump dijo que la lechuga proveniente de México "está contaminado y está enfermando a mucha gente" en Estados Unidos.
No obstante, ayer la Secretaría de Salud de México informó que la lechuga mexicana que distribuye Taylor Farms en Estados Unidos ha dado negativo a Cyclospora cayetanensis.
Este protozoario es responsable de la ciclosporosis, enfermedad que ha tenido un importante brote en la Unión Americana.
En un comunicado, la dependencia federal señaló que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó pruebas PCR en varias muestras:
“El análisis por métodos moleculares estándar por PCR en tiempo real realizado en el Laboratorio Nacional de Referencia de la Cofepris resultó negativo a Cyclospora cayetanensis en las 10 muestras de materia prima y producto terminado”.
La Cofepris hizo análisis de lechugas y agua en la planta de Taylor Farms de México, S. de R.L. de C.V., a través del Laboratorio Nacional de Referencia de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Guanajuato
"Dieron resultado negativo para la detección de Cyclospora Cayetanensis y para la presencia de coliformes fecales y dentro de los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las normas nacionales".
AMP