Accidentes

Encuentran a Hombre Muerto en Camino de Terracería en Amatlán de los Reyes, Veracruz

El hombre fue encontrado en un camino de terracería en la localidad de Las Palmas, perteneciente a la congregación de Peñuela.

El hombre fue encontrado en un camino de terracería en la localidad de Las Palmas. Foto: N+El hombre fue encontrado en un camino de terracería en la localidad de Las Palmas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hallan muerto a Eduardo Montiel, de 67 años, en un camino de terracería en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Se presume un paro cardíaco. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+