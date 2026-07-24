Encuentran a Hombre Muerto en Camino de Terracería en Amatlán de los Reyes, Veracruz

La mañana de este viernes 24 de julio, fue hallado sin vida un hombre identificado como Eduardo Montiel de 67 años, los hechos ocurrieron sobre un camino de terracería en la localidad de Las Palmas, perteneciente a la congregación de Peñuela, municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona montañosa de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Familia Denuncia a Policías por Presuntamente Provocar la Muerte de un Hombre en Cosamaloapan

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como peritos en criminalística y policías ministeriales, quienes acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre era vecino de la zona y se desempeñaba como mecánico. Las primeras investigaciones indican, que no presentaba huellas de violencia, por lo que se descartó que hubiera sido víctima de una agresión como trascendió en redes sociales.

Versiones recabadas en el lugar señalan que el fallecimiento habría sido consecuencia de un paro cardíaco, presuntamente relacionado con problemas de alcoholismo que padecía. Una vez concluidas las diligencias ministeriales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar las causas del deceso y posteriormente ser entregado a sus familiares.

Hallan adulto mayor sin vida en la ribera del Río Blanco

Fue localizado sin vida un adulto mayor en la ribera del río Blanco, a la altura de la privada Los Fresnos, en la colonia Las Palmas, del municipio de Río Blanco. Fueron vecinos de la zona encontraron el cuerpo entre la vegetación y dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia 911.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. La persona fue identificada como Ernesto “N”, vecino de la colonia Novillero Chico, en el municipio de Rafael Delgado.