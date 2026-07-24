Accidentes

Hombre Muere al Derrapar en su Motocicleta en Carretera de Medellín, Veracruz; Esto se Sabe

El hombre de nombre José, fue identificado por sus familiares tras perder la vida en la autopista Paso del Toro-Santa Fe

El motociclista perdió la vida al instante, por lo que los cuerpos de emergencias solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Foto: Manuel MonroyEl motociclista perdió la vida al instante, por lo que los cuerpos de emergencias solo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Foto: Manuel Monroy

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Impactante accidente en Medellín de Bravo: José, de 36 años, muere tras derrapar en su motocicleta. La zona fue acordonada por autoridades. Más información aquí.

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