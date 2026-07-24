Hombre Muere al Derrapar en su Motocicleta en Carretera de Medellín, Veracruz; Esto se Sabe

Un motociclista murió después de derrapar cuando circulaba sobre la autopista Paso del Toro-Santa Fe a la altura de la localidad el Moralillo, correspondiente al municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aumentan Personas Fallecidas y Heridos Durante Accidentes de Moto en Zona Sur de Veracruz

El hecho se dio cerca de la medianoche del jueves y parte de la madrugada de este viernes 24 de julio, el cual fue reportado al 911 para que los cuerpos de emergencias atendieran. El impacto fue directo contra el pavimento en diversas partes del cuerpo y la cabeza, por lo que paramédicos confirmaron cuando acudieron, que el hombre ya no tenía signos vitales.

El hombre fallecido fue identificado como José de 36 años, originario del municipio de Medellín de Bravo, quien fue reconocido por sus familiares que llegaron al lugar del accidente. Derivado del accidente, se acordonó la zona por elementos policiacos y Guardia Nacional división carreteras, mientras que periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Mujer que viajaba en motocicleta sufre accidente en Centro de Veracruz

Se registró un choque entre una moto y un taxi, donde una señora que viajaba de pasajera en la moto, resultó lesionada. Esto ocurrió en el cruce de las calles Madero y Rayón, en pleno Centro de la ciudad de Veracruz,

Por el accidente, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencias; sin embargo, la pasajera esperó el auxilio médico de la ambulancia sobre el pavimento más de dos horas y media, tiempo en que la circulación vehicular fue cerrada sobre la calle Madero, altamente transitada. Después de más de dos horas, la ambulancia de la Cruz Roja llegó al lugar, pero fue recibida con expresiones de enfado por parte de habitantes.