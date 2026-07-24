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Cantantes de la Velada del Año 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Evento?

Yandel y Juanes encabezan el cartel musical de La Velada del Año 6. Conoce a todos los artistas y los detalles del show.

cantantes-velada-del-ano-artistas-confirmadosFotos: La Velada del Año

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Yandel y Juanes encabezan el cartel musical de La Velada del Año 6. Conoce a todos los artistas y los detalles del show.

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