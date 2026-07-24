Cantantes de la Velada del Año 2026: ¿Qué Artistas Estarán en el Evento?

La Velada del Año 6 se celebrará este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España, y además de los 10 combates de boxeo amateur confirmados, el evento de Ibai Llanos tendrá un cartel musical con seis artistas internacionales que se presentarán entre pelea y pelea.

¿Quiénes son los cantantes confirmados en La Velada del Año 6?

De acuerdo con el sitio oficial del evento, los artistas confirmados para la sexta edición son:

Yandel

El puertorriqueño Yandel llega a La Velada del Año 6 en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Desde 2025 recorre escenarios con "Yandel Sinfónico", una propuesta que fusiona sus grandes éxitos del reguetón con una orquesta sinfónica, proyecto que además fue nominado a los Premios Grammy 2026 como Mejor Álbum de Música Urbana. El cantante, con casi tres décadas de trayectoria desde su debut en 1998, también compite en los Premios Lo Nuestro 2026 en tres categorías por su álbum "ELYTE".

Juanes

El colombiano Juanes se presenta en Sevilla en medio de su "Juanes World Tour 2026", una gira de más de 50 fechas que promociona su más reciente álbum, "JuanesTeban". El disco, lanzado en marzo, es un proyecto conceptual de 16 canciones que combina cumbia y rock con colaboraciones de artistas como Bomba Estéreo, Mon Laferte y Rawayana. Ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha sido reconocido por Billboard como el mejor artista latino de rock/pop del siglo XXI.

Anuel AA

El puertorriqueño Anuel AA llega al cartel musical tras un buen desempeño reciente en las listas de Billboard con sencillos como "Hay Con Qué", colaboración con Luis R. Conriquez y Fuerza Regida que mezcla música urbana con corridos contemporáneos. El artista ha adelantado en redes que su próximo álbum, "Real Hasta la Muerte 2", será el más importante de su carrera, aunque hasta ahora no se ha confirmado una fecha oficial de lanzamiento.

Bad Gyal

Bad Gyal se presenta en La Velada tras el lanzamiento de "Más Cara", su segundo álbum de estudio, publicado en marzo de 2026 como sucesor de "La Joia" (2024). El disco incluye colaboraciones como "Última Noche" junto a Ozuna, y llega acompañado de una gira que la llevó por recintos como el Palau Sant Jordi de Barcelona y el Movistar Arena de Madrid. La cantante también formó parte del cartel de Primavera Sound 2026, consolidando su lugar como una de las voces más influyentes del panorama urbano español.

Lucho RK & La Pantera

El dúo formado por Lucho RK (Emilio Roca Cáceres) y La Pantera (Sergio Aimar Castellano) representa a la nueva escena urbana de Canarias en La Velada del Año 6. Ambos artistas presentaron a comienzos de 2026 su EP conjunto "Ta Fácil", que los llevó a un Fasssilito Tour con un sold out en el Palacio Vistalegre de Madrid. Su música fusiona reggaetón y trap con un sello propio que los ha convertido en referentes emergentes del género en España.

Un cartel pensado para el público hispanohablante

La Velada del Año, organizada por el streamer español Ibai Llanos, ha convertido las presentaciones musicales en una parte central de su formato desde sus primeras ediciones. Este año, la producción anunció que además de los seis nombres confirmados podría haber artistas sorpresa durante la transmisión, algo que se ha vuelto costumbre en ediciones anteriores.

Las actuaciones se intercalarán con los combates, en un evento que tendrá una duración aproximada de ocho horas.

¿A qué hora se presentarán los artistas?

El evento comenzará a las 19:00 horas en España, lo que equivale a las 12:00 horas (tiempo del centro de México). Aunque no se ha revelado un horario exacto para cada presentación musical, se espera que los artistas suban al escenario entre los combates más esperados de la cartelera, como Samy Rivers vs RoRo y TheGrefg vs IlloJuan.

¿Dónde ver las presentaciones en vivo?

La Velada del Año 6 podrá seguirse de forma gratuita a través de:

Twitch

YouTube

TikTok, con cobertura especial

Las tres plataformas transmitirán el evento completo, desde el primer combate hasta el cierre musical.

Representación mexicana en el evento

Aunque el cartel musical no incluye artistas mexicanos, México sí tendrá representación en el ring: Samy Rivers se enfrentará a RoRo y Natalia MX subirá al cuadrilátero contra Clers, dos de los combates con mayor expectativa para el público latinoamericano.