¿Quién Es Samy Rivers, la Streamer que Peleará contra RoRo en La Velada del Año 6?

Samy Rivers peleará contra Roro en La Velada del Año 6. Te contamos a continuación quién es la streamer mexicana, qué edad tiene y cuál es su trayectoria.

¿Qué es La Velada del Año 6 y quiénes participan?

El próximo sábado 25 de julio se llevará a cabo La Velada del Año 6, el evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos que convoca al ring a figuras de Internet. Esta edición se realizará nuevamente en el estadio La Cartuja, en Sevilla, un espacio capaz de recibir a 80 mil asistentes.

La Velada del Año 6 contará con invitados musicales de primer orden, como Juanes y Yandel. Pero, por supuesto, la gran atracción serán los combates. 10 peleas: que enfrentarán a 20 celebridades del Internet:

Gero Arias vs. Viruzz

Plex vs. Fernanfloo

Illojuan vs. TheGrefg

Samy Rivers vs. RoRo

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Marta Díaz VS Tatiana Kaer

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

¿Quién es Samy Rivers, la representante de Monterrey en La Velada del Año 6?

Por supuesto, para muchos el combate más interesante de La Velada del Año 6 será el que protagonizarán la influencer española RoRo y Samy Rivers. La mexicana nació en Monterrey el 20 de agosto de 1998.

A sus 27 años, es considerada como una de las streamers más famosas de México y del ámbito del idioma español. Como muchas celebridades que dominan hoy el Internet, Samy Rivers comenzó su carrera durante la pandemia de covid.

La regiomontana comenzó a transmitir sus partidas de videojuegos en Twitch en 2020. Para el año 2023 ya era considerada como la streamer femenina más vista a nivel mundial en la plataforma propiedad de Jeff Bezos.

Además de cultivar una gran audiencia en Internet, Samantha Rivera Treviño es dueña del equipo Pio FC, que participa en la Kings League y la Queens League.

Estas son las ligas de futbol 7 creadas por el exmundialista español Gerard Piqué y por Ibai Llanos. Aunque las franquicias de la Kings League no pasan por su mejor momento, Piqué ha defendido en más de una ocasión que este formato vistoso y con reglas flexibles es “el futuro del futbol”.