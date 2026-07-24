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¿Quién Es Samy Rivers, la Streamer que Peleará contra RoRo en La Velada del Año 6?

Samy Rivers peleará en un combate de box contra RoRo en La Velada 6, te contamos quién es la streamer regiomentana

Samy RiversSamy Rivers peleará contra RoRo en La Velada 6. Foto: Instagram @samyrivera

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La Velada del Año 6 trae a Samy Rivers vs. RoRo al ring. ¿Quién es esta famosa streamer mexicana que ha conquistado Twitch y ahora busca triunfar en el boxeo?

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