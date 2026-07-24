Muere Chuck Russell, Director de 'La Máscara' y 'El Rey Escorpión'

El cineasta estadounidense Chuck Russell, responsable de llevar al cine algunos de los títulos más recordados de los años noventa y dos mil, murió a los 74 años. Su fallecimiento fue confirmado por su familia a medios estadounidenses.

Russell murió de manera inesperada el miércoles en su vivienda, ubicada en el área de San Diego, California.

El cuerpo de bomberos local acudió a su domicilio tras recibir un reporte sobre un hombre inconsciente; pese a los intentos de los paramédicos por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

Hasta el momento no se ha revelado la causa oficial de su muerte, aunque parte de su familia ya viajaba a California para conocer más detalles.

Su esposa, Ania, con quien estuvo casada 19 años, lo recordó en entrevista con The Hollywood Reporter:

"Era un hombre maravilloso, significaba todo para mí".

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¿Quién era Chuck Russell?

Charles Raymond Russell nació el 9 de mayo de 1958 en Park Ridge, Illinois, el director estudió en la Universidad de Illinois y comenzó su trayectoria en Hollywood como guionista y asistente de producción en cintas independientes, antes de dar el salto a la dirección.

Su debut llegó en 1987 con Pesadilla en la Calle del Infierno 3: Los Guerreros del Sueño, entrega que revitalizó la franquicia de terror y que muchos fanáticos consideran la mejor de la saga. Un año después escribió y dirigió The Blob, cinta de culto del género.

El mayor éxito de su carrera llegó en 1994 con La Máscara, adaptación del cómic homónimo protagonizada por Jim Carrey, a quien catapultó a la fama mundial gracias a sus innovadores efectos visuales, que le valieron una nominación al Oscar. La película, que recaudó más de 350 millones de dólares en taquilla, marcó además el debut en cine de una joven Cameron Diaz, entonces de 21 años.

Russell repitió éxito de taquilla con El Protector (Eraser, 1996), protagonizada por Arnold Schwarzenegger, y en 2002 dirigió El Rey Escorpión, cinta que representó el primer papel estelar de Dwayne "La Roca" Johnson en Hollywood.

A lo largo de su carrera también dirigió Bless the Child (2000), con Kim Basinger; I Am Wrath (2016), con John Travolta; y Paradise City (2022), con Bruce Willis. Su trabajo más reciente fue la nueva versión de Witchboard, estrenada en 2024, cinta que también escribió.

Chuck Russell deja a su esposa, Ania Zeyne; a sus hijos Logan, Riley y Carlyn; a su exesposa Patti Rao, y a su hermana Anne Jacob.