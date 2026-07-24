Cine

Muere Chuck Russell, Director de 'La Máscara' y 'El Rey Escorpión'

El cineasta detrás de La Máscara y El Rey Escorpión murió en su casa de San Diego. Esto se sabe de su fallecimiento y su legado en Hollywood.

muere-chuck-russell-director-la-mascara-rey-escorpionFoto: Reuters

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El cineasta Chuck Russell, creador de éxitos como 'La Máscara', ha muerto en San Diego. Descubre más sobre su impacto en el cine y su legado.

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