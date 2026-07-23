Cine

Largometraje de Gael García Bernal Estará en el Festival de Venecia

'Hombre al agua' se estrenará en la Mostra, en la sección Spotlight, una selección de obras caracterizadas por su innovación y originalidad

Gael García Bernal presentará en el Festival de Venecia 'Hombre al agua'Gael García Bernal presentará en el Festival de Venecia 'Hombre al agua'. Foto: Cuartoscuro

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Descubre 'Hombre al agua', la nueva película de Gael García Bernal en la Mostra de Venecia. Una historia de humor y conspiración que aborda temas actuales como la inmigración. No te la pierdas.

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