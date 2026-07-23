Largometraje de Gael García Bernal Estará en el Festival de Venecia

Aunque estará fuera de competición, el mexicano Gael García Bernal presentará su nueva película como director, Hombre al agua, en le Festival de Venecia.

La cinta se estrenará en la sección Venecia Spotlight, una selección no competitiva de obras caracterizadas por su innovación y originalidad.

De acuerdo con el director de la Mostra, Alberto Barbera, adelantó que Hombre al agua contiene un "sutil sentido del humor".

Agregó que se trata de un proyecto ambicioso que aborda la crisis de Cuba y la inmigración en Centroamérica.

¿De qué trata la película?

El tercer trabajo detrás de las cámaras del mexicano, en el que también actuará como protagonista junto a Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas y Débora Nascimento, es una comedia sobre dos hombres que empiezan a cuestionarse sus vidas a raíz de conocerse.

De acuerdo con la página oficial del certamen, Camilo, un socorrista cubano (interpretado por Gael), salva al empresario mexicano Abel de ahogarse. Agradecido, Abel lo lleva a México, donde se casa con su hija Juana y tienen un hijo.

"Pero Camilo pronto descubre que su nueva vida forma parte del plan maquiavélico de manipulación y control de Abel. Con su mundo desmoronándose, Camilo debe descubrir la conspiración y tomar las riendas de su destino. ¿Encontrará una salida o quedará atrapado en este juego de poder?".

La 83 edición de la Mostra tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre y, a lo largo de la misma, se entregarán dos Leones de Oro honoríficos: al actor George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn.

El jurado internacional que decidirá el palmarés, anunciándolo el 12 de septiembre, estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.

ICM