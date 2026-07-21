¿Quién Era Kaylee Hottle, Actriz de Godzilla vs Kong que Murió a los 19 Años?

Kaylee Hottle, la actriz que se hizo conocida por interpretar a Jia en la franquicia de Godzilla y Kong, murió la madrugada del martes 21 de julio en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland. Aunque varios medios reportaron inicialmente su edad como 18 años, su fecha de nacimiento (1 de mayo de 2007) confirma que ya había cumplido 19.

¿Cómo murió Kaylee Hottle?

Según información de la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, los hechos ocurrieron alrededor de las 2:52 a.m. en Windsor Road, en la localidad de Ijamsville. Un Honda Accord 1995, en el que Hottle viajaba como pasajera, se salió del camino y se impactó contra una alcantarilla; las autoridades señalan que el exceso de velocidad pudo haber sido un factor. El conductor, de 19 años, fue trasladado a un hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida, mientras que otro pasajero rechazó atención médica en el lugar.

Su padre, Joshua Hottle, confirmó la noticia a TMZ y explicó que el personal médico le informó que el corazón de su hija se detuvo camino al hospital. Horas después, compartió la noticia con su comunidad a través de un live de Facebook en lenguaje de señas americano, en el que relató que viajaba desde Texas para reconocer el cuerpo de su hija.

¿Kaylee Hottle era sorda en la vida real?

Nacida en Atlanta, Georgia, Hottle provenía de una familia sorda de varias generaciones y era fluida en el lenguaje de señas americano desde la infancia. Esa habilidad la llevó a sus primeros trabajos en comerciales enfocados en la comunidad sorda, antes de dar el salto a la actuación profesional.

Su papel más reconocido fue el de Jia, una niña sorda originaria de la Isla Calavera que se comunica con el gigantesco Kong mediante señas, en Godzilla vs. Kong (2021). Retomó el personaje en la secuela Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio (2024), interpretación por la que recibió una nominación al Saturn Award como mejor actuación juvenil. También apareció en la serie Magnum P.I., en el papel de Joon.

Al momento de su muerte, era estudiante del último año en la Texas School for the Deaf, institución que confirmó su fallecimiento en un comunicado y pidió respeto por la privacidad de la familia.

Las reacciones a su muerte

Su coprotagonista en ambas películas de Godzilla, Alexander Skarsgård, había elogiado públicamente su profesionalismo y capacidad para asimilar indicaciones de dirección durante el rodaje. La noticia de su muerte generó una ola de condolencias entre colegas y fanáticos de la franquicia, que la recuerdan como una de las revelaciones actorales más entrañables del reboot de Godzilla y Kong.