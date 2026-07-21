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¿Quién Era Kaylee Hottle, Actriz de Godzilla vs Kong que Murió a los 19 Años?

Kaylee Hottle, actriz sorda de Godzilla vs Kong, murió a los 19 años en un accidente en Maryland. Te contamos quién era y su carrera.

quien-era-kaylee-hottle-actriz-sorda-godzilla-vs-kong-muere-19-años-edadFoto: GettyImages

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Impactante pérdida: Kaylee Hottle, actriz sorda de Godzilla vs Kong, falleció a los 19 años en un accidente en Maryland. Descubre su legado y carrera.

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