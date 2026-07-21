¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Volcadura Provoca Caos Vial en Carretera Hacia CDMX

Este martes, 21 de julio de 2026, se registró la volcadura de un tráiler en la carretera federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX).
Según los primero reportes, el tráiler que transportaba 10 toneladas de jitomate volcó a la altura del kilómetro 17 de la carreta federal, lo que provoca caos vial en dirección a la capital del país.
No hay lesionados por volcadura en carretera México-Toluca
Autoridades acudieron a la zona con una grúa para tratar de enderezar la pesada unidad, sin embargo, hay filas kilométricas de autos varados en la carretera federal México-Toluca.
Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas, ya que se prevé que los trabajos duren varias horas.