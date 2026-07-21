¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Volcadura Provoca Caos Vial en Carretera Hacia CDMX

Este martes, 21 de julio de 2026, se registró la volcadura de un tráiler en la carretera federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX).

Según los primero reportes, el tráiler que transportaba 10 toneladas de jitomate volcó a la altura del kilómetro 17 de la carreta federal, lo que provoca caos vial en dirección a la capital del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México-Toluca Desde el Aire: Volcadura de Tráiler Provoca Caos Vial Hoy 21 de Julio

No hay lesionados por volcadura en carretera México-Toluca

Autoridades acudieron a la zona con una grúa para tratar de enderezar la pesada unidad, sin embargo, hay filas kilométricas de autos varados en la carretera federal México-Toluca.

Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar rutas alternas, ya que se prevé que los trabajos duren varias horas.

Atendemos la volcadura de un camión que transportaba alimentos perecederos en el km. 17 de la carretera México-Toluca, Alcaldía Cuajimalpa. #AlMomento, informo que no se reportan personas lesionadas.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/OHOHGaPNEA — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 21, 2026

Con información de N+

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