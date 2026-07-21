Tráfico vehicular

¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Volcadura Provoca Caos Vial en Carretera Hacia CDMX

El tráiler que transportaba 10 toneladas de jitomate volcó a la altura del kilómetro 17 de la carreta federal México-Toluca

Volcadura de tráiler en la carretera México-TolucaVolcadura de tráiler en la carretera México-Toluca. Foto: N+

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Tráiler volcado en la México-Toluca causa largas filas de autos. Sin heridos, pero se espera que los trabajos duren horas. Usa rutas alternas para evitar el caos.

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¿Qué Pasó en la Carretera México-Toluca Hoy 21 de Julio 2026? Esto Provocó Caos Vial Hacia CDMX