Medio Ambiente

¿Cuáles Son las Playas de México con Sargazo Hoy 21 de Julio 2026? Mapa de Afectaciones

Para que disfrutes al máximo tus vacaciones, toma en cuenta la actualización del semáforo de sargazo en Quintana Roo

¿En Qué Playas de México Hay Sargazo Hoy Martes 21 de Julio de 2026?El sargazo masivo continúa afectando las playas de Quintana Roo en plenas vacaciones de verano 2026. Foto: Cuartoscuro

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De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, el día de hoy de un total de 100 playas en la entidad hay los siguientes datos sobre sargazo: sargazo excesivo 18, sargazo abundante 17, sargazo moderado 17 y sargazo bajo 45

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