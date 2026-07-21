¿Cuáles Son las Playas de México con Sargazo Hoy 21 de Julio 2026? Mapa de Afectaciones

Si tienes la intención de ir a la Riviera Maya, en N+ te decimos en qué playas de México hay sargazo hoy martes 21 de julio de 2026, para que disfrutes tus vacaciones al máximo.
De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, el nivel de sargazo en la playas de la entidad se mide con la siguiente cantidad de sargazo:
Sargazo excesivo 18
Sargazo abundante 17
Sargazo moderado 17
Sargazo Bajo 45
Sin Sargazo 03
Toma en cuenta la actualización del semáforo de sargazo en Quintana Roo.
Semáforo de sargazo zona norte en Quintana Roo
Total de 40 playas de zona sur de Quintana Roo:
Sargazo excesivo en 30
Sargazo abundante en 03
Sargazo moderado en 04
Sargazo bajo en 01
Sin sargazo 02
El Caribe Mexicano atraviesa la etapa más aguda de una temporada de sargazo histórica con cifras récord de toneladas en el Atlántico.
La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y los colectivos ciudadanos hacen énfasis que el arribo masivo afecta la costa continental de Quintana Roo. Las playas del Pacífico mexicano, como Acapulco, Puerto Escondido o Mazatlán y del Golfo de California están completamente libres de sargazo, ya que este fenómeno es exclusivo de la corriente del Atlántico y el Mar Caribe.
Semáforo de sargazo zona sur en Quintana Roo
Estas son las playas con afectaciones con sargazo
En las playas con afectación alta a excesiva, se pide evitar, estas zonas que registran arribos masivos diarios que tiñen el agua de tonos marrones y ocasionan fuertes olores debido a la descomposición de la macroalga.
Acumulaciones críticas
Tulum en gran parte de su zona hotelera y costera registra semáforo rojo por recale excesivo.
Mahahual, Othón P. Blanco.
Cancún (Zona Hotelera Sur).
Playas orientadas hacia el mar abierto.
Puerto Morelos
Sargazo moderado a alto
Cozumel, en costa este
Punta Morena
Playas limpias o con sargazo mínimo
Isla Mujeres
Playa Norte
Playa Centro
Blue Flag
Holbox
Punta Coco
Isla Pasión
Playa Mía
El Cielo
Playa Caracol
Playa Tortugas
Playa del Niño
HVI