¿Cuáles Son las Playas de México con Sargazo Hoy 21 de Julio 2026? Mapa de Afectaciones

Si tienes la intención de ir a la Riviera Maya, en N+ te decimos en qué playas de México hay sargazo hoy martes 21 de julio de 2026, para que disfrutes tus vacaciones al máximo.

De acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, el nivel de sargazo en la playas de la entidad se mide con la siguiente cantidad de sargazo:

Sargazo excesivo 18

Sargazo abundante 17

Sargazo moderado 17

Sargazo Bajo 45

Sin Sargazo 03

Toma en cuenta la actualización del semáforo de sargazo en Quintana Roo.

Semáforo de sargazo zona norte en Quintana Roo

Mapa de sargazo en México hoy. Foto: Gobierno Quintana Roo

Total de 40 playas de zona sur de Quintana Roo:

Sargazo excesivo en 30

Sargazo abundante en 03

Sargazo moderado en 04

Sargazo bajo en 01

Sin sargazo 02

El Caribe Mexicano atraviesa la etapa más aguda de una temporada de sargazo histórica con cifras récord de toneladas en el Atlántico.

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y los colectivos ciudadanos hacen énfasis que el arribo masivo afecta la costa continental de Quintana Roo. Las playas del Pacífico mexicano, como Acapulco, Puerto Escondido o Mazatlán y del Golfo de California están completamente libres de sargazo, ya que este fenómeno es exclusivo de la corriente del Atlántico y el Mar Caribe.

Semáforo de sargazo zona sur en Quintana Roo

Estas son las playas con afectaciones con sargazo

En las playas con afectación alta a excesiva, se pide evitar, estas zonas que registran arribos masivos diarios que tiñen el agua de tonos marrones y ocasionan fuertes olores debido a la descomposición de la macroalga.

Playa del Carmen (Riviera Maya). Es el municipio más impactado del estado

Playas céntricas

Playacar

Alrededores de Calle 38

Acumulaciones críticas

Tulum en gran parte de su zona hotelera y costera registra semáforo rojo por recale excesivo.

Mahahual, Othón P. Blanco.

Cancún (Zona Hotelera Sur).

Playas orientadas hacia el mar abierto.

Puerto Morelos

Sargazo moderado a alto

Cozumel, en costa este

Punta Morena

Playas limpias o con sargazo mínimo

Isla Mujeres

Playa Norte

Playa Centro

Blue Flag

Holbox

Punta Coco

Isla Pasión

Playa Mía

El Cielo

Playa Caracol

Playa Tortugas

Playa del Niño

HVI