Muere Adriana García, Creadora de Contenido de Culiacán; Esto se Sabe de su Fallecimiento

La creadora de contenido sinaloense Adriana García, integrante del conocido grupo Drop Shop, falleció este 21 de julio, hecho que fue confirmado por la agrupación a través de sus redes sociales. La noticia ha causado conmoción entre sus seguidores y la comunidad digital de Sinaloa, quienes han expresado mensajes de despedida.

Mediante una publicación, Drop Shop dedicó un emotivo mensaje a Adriana García, en el que destacó su calidad humana y aseguró que su recuerdo permanecerá entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerla. Asimismo, la agrupación envió sus condolencias y muestras de apoyo a sus seres queridos en estos momentos difíciles.

¿De qué murió Adriana García?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su fallecimiento. Extraoficialmente se dice que su muerte fue derivada de un procedimiento estético, por lo que se contacto al secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, quien mencionó que no tienen de momento información, pero que se realizarán investigaciones correspondientes en caso de que la familia y autoridades lo determinen.