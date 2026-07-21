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Muere Adriana García, Creadora de Contenido de Culiacán; Esto se Sabe de su Fallecimiento

Hoy se dio a conocer la muerte de Adriana García, creadora de contenido en Sinaloa.

Muere Adriana García, Creadora de Contenido de Culiacán; Esto se Sabe de su FallecimientoFoto: DropShop

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Adriana García, conocida creadora de contenido en Sinaloa, fallece a los 21 de julio. La comunidad digital está conmocionada.

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