Fiscalía Informa Avances Sobre la Muerte de Paola Márquez, Creadora de Contenido en SLP

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer la muerte de la creadora de contenido Paola Márquez.

Fiscalía Analiza Indicios tras Fallecimiento de Influencer Paola MárquezFoto: N+

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Paola Márquez, creadora de contenido, falleció en circunstancias aún no esclarecidas. La Fiscalía de SLP investiga todas las hipótesis. Descubre qué se sabe hasta ahora.

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