Fiscalía Informa Avances Sobre la Muerte de Paola Márquez, Creadora de Contenido en SLP

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene abierta la investigación por la muerte de la creadora de contenido Paola Márquez, originaria de la Huasteca potosina. Aunque una de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio, las autoridades aclararon que hasta el momento no existe una conclusión definitiva sobre las causas del fallecimiento.

¿Qué se sabe sobre la investigación por la muerte de Paola Márquez?

La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, informó que la dependencia tuvo conocimiento del caso el pasado sábado, cuando se realizó el levantamiento del cuerpo y se inició la carpeta de investigación correspondiente.

La funcionaria explicó que, como ocurre en este tipo de casos, la Fiscalía analiza distintas hipótesis para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, por lo que actualmente se revisan los indicios y pruebas recabadas por los agentes investigadores.

García Cázares señaló que aún no es posible determinar oficialmente si se trató de un suicidio, un homicidio u otra causa, ya que las diligencias continúan en curso y se requiere contar con todos los elementos periciales antes de emitir una conclusión.

La muerte de la joven generó una amplia reacción en redes sociales debido a la comunidad de seguidores que había construido a través de distintas plataformas digitales, donde compartía contenido de manera constante.

La titular de la Fiscalía reiteró que el suicidio es únicamente una de las líneas de investigación que se están explorando y enfatizó que ninguna hipótesis ha sido descartada ni confirmada.

Las autoridades indicaron que las investigaciones seguirán su curso y que será conforme avancen los trabajos ministeriales y periciales cuando se determine oficialmente la causa de la muerte de la creadora de contenido.