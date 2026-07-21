Sujeto Mató a Disparos a un Perro en Quimixtlán, Puebla; Ya Fue Sentenciado

Este martes 21 de julio de 2026 se dio a conocer la sentencia de casi siete años de prisión contra Isaac “N” por ser responsable de un acto de crueldad animal en el municipio poblano de Quimixtlán.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado mató con un arma de fuego a un perro de raza American Stanford de nombre “Guchi”, razón por la que fue detenido en la demarcación antes mencionada.

Isaac “N” mató a disparos a perro “Guchi” en Quimixtlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencias condenatorias contra Mario "N" e Isaac "N", al acreditar su responsabilidad penal en delitos contra los animales cometidos en los municipios de Tehuacán y Quimixtlán.

En el primer caso, registrado el 27 de agosto de 2023 en el municipio de Quimixtlán, Isaac “N” disparó con arma de fuego contra un canino de nombre “Guchi”, de raza American Stanford, causándole la muerte.

Por estos hechos, en audiencia de individualización de sanciones realizada el pasado 3 de julio, la autoridad judicial impuso al agresor una pena de seis años y ocho meses de prisión y una multa de 273 UMAS.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo dos sentencias condenatorias contra Mario N. e Isaac N., tras acreditar su responsabilidad penal en delitos contra los animales cometidos en los municipios de Tehuacán y Quimixtlán. Estas resoluciones reafirman el compromiso de la… pic.twitter.com/LffzhQPgkC — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 21, 2026

Mario “N” agredió con una varilla metálica a perro “Napoleón” en Tehuacán, Puebla

En el segundo caso, ocurrido el 9 de febrero de 2023 en la colonia El Porvenir Agrícola, en Tehuacán, Mario “N” agredió con una varilla metálica a un canino mestizo de nombre “Napoleón”, provocándole lesiones que derivaron en la amputación quirúrgica de una de sus extremidades.

Tras el desahogo de pruebas durante el juicio oral, la FGE Puebla acreditó ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento la responsabilidad penal del acusado, por lo que el pasado 2 de julio fue condenado a seis años y nueve meses de prisión y al pago de una multa de 523 UMAS.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ