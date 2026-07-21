Seguridad

Sujeto Mató a Disparos a un Perro en Quimixtlán, Puebla; Ya Fue Sentenciado

Isaac "N" pasará casi siete años de prisión por haber asesinado con un arma de fuego a "Guchi", un can de raza American Stanford.

Perro Guchi Muerto Maltrato Crueldad Animal Sentenciado Isaac N Quimixtlán PueblaSentencian a Sujeto por Matar a Disparos a un Perro en Quimixtlán, Puebla. Foto: Pexels | Ilustrativa

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Condenado por crueldad animal: Isaac 'N' sentenciado a casi 7 años por matar a 'Guchi' en Quimixtlán. Un paso importante en la defensa de los derechos de los animales. Infórmate más.

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