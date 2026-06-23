Rescatan a Perro que Cayó en una Cisterna de San Andrés Cholula, Puebla

La mañana de este martes 23 de junio se dio a conocer el rescate de un perro que había caído a una cisterna en Santa María Tonantzintla, junta auxiliar del municipio poblano de San Andrés Cholula.

Cuerpos de emergencia se movilizaron a la demarcación antes mencionada, donde uno de ellos se adentró en la estructura para poder sacar al animal con vida y brindarle atención inmediata.

Rescatan a perro que cayó en cisterna de San Pedro Cholula, Puebla

Fue aproximadamente a las 11:00 horas de este martes cuando se reportó que un perro había caído al fondo de una cisterna en la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla.

Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de San Andrés Cholula, uno de ellos de inmediato se adentró en la estructura logrando sacar con vida al animal y brindarle atención inmediata.

Vinculan a proceso a José Daniel “N” por crueldad animal en la ciudad de Puebla

El pasado 9 de junio se dio a conocer la vinculación a proceso de José Daniel “N” por ser presunto responsable del delito de crueldad animal ocurrido en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las autoridades, el hoy imputado habría atropellado con su vehículo a un perro mestizo de talla mediana conocido como “Chato” o “Junior” afuera de su domicilio.

Las indagatorias permitieron establecer que, una vez que el vehículo pasó sobre el canino, el conductor realizó maniobras de avance y reversa mientras el animal permanecía atrapado. Aunque el perro logró incorporarse y alejarse del lugar, posteriormente colapsó debido a las lesiones ocasionadas durante la agresión.

Con información de N+

GMAZ