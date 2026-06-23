Rescatan a Perro que Cayó en una Cisterna de San Andrés Cholula, Puebla

Cuerpos de emergencias se adentraron en la estructura para sacar con vida al animal en la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla.

Perro Rescatado Caída Cisterna Santa María Tonantzintla San Andrés Cholula PueblaFoto: X @SSPPCSnAndresCH

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Un perro fue rescatado de una cisterna en Puebla gracias a la rápida acción de los bomberos. Descubre cómo lograron salvarlo y brindarle atención inmediata.

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