Hombre Adulto Presuntamente Disparó contra la Perra "Blanquita" en Atlixco, Puebla

Raymundo "N" habría detonado un rifle de balines contra el animal, quien perdió la vida posteriormente a causa de las lesiones.

Vinculado Raymundo N Hombre Tercera Edad Disparó Perra Blanquita Atlixco PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Raymundo 'N' es vinculado a proceso por la muerte de 'Blanquita', una perra baleada en Atlixco. La Fiscalía presenta pruebas contundentes. Descubre cómo avanza este caso de maltrato animal.

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