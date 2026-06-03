Hombre Adulto Presuntamente Disparó contra la Perra "Blanquita" en Atlixco, Puebla

Este martes 2 de junio de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso contra Raymundo “N” por presuntamente disparar contra la perra “Blanquita” en el municipio poblano de Atlixco.

El hoy imputado habría detonado un rifle de balines contra el animal afuera de un negocio en la demarcación antes mencionada, provocándole una lesión cerebral por la que posteriormente perdió la vida.

Raymundo “N” disparó contra la perra “Blanquita” en Atlixco, Puebla

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Investigación Metropolitana, el 28 de septiembre de 2022, frente a un establecimiento comercial ubicado en la colonia Valle Sur, presuntamente el imputado accionó un rifle de balines calibre 4.5 milímetros en contra de una canina mestiza en situación de calle identificada como “Blanquita”.

Las indagatorias permitieron establecer que la lesión provocó afectaciones neurológicas severas al animal, cuyo estado de salud se deterioró progresivamente hasta que falleció el 19 de diciembre de 2022 a consecuencia de complicaciones derivadas de dicha agresión.

Como resultado de los actos de investigación desarrollados por la Fiscalía, el pasado 30 de mayo agentes investigadores dieron cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Raymundo “N” en la colonia El Carmen, quedando a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Raymundo N., de 64 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito contra la vida e integridad de los animales, derivado de hechos registrados en el municipio de Atlixco.⁰⁰#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/64BsKwIyJK — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 3, 2026

Vinculan a proceso a Raymundo “N” por maltrato animal en Atlixco, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Raymundo “N”, de 64 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito contra la vida e integridad de los animales, derivado de hechos registrados en el municipio de Atlixco.

Durante audiencia celebrada el pasado 1 de junio, el agente del Ministerio Público formuló imputación y presentó datos de prueba que permitieron sustentar la probable responsabilidad del imputado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video: Policías Amarran a Perro a Patrulla y lo Arrastran en San Felipe Xochiltepec, Puebla

Con base en los elementos aportados por la Fiscalía, la autoridad judicial resolvió vincularlo a proceso, imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y conceder un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ