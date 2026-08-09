Seguridad

28 Detenidos y un Arsenal Incautado es el Resultado de un Operativo de Seguridad en Sinaloa

Autoridades informaron acerca de la detención de 28 persona, además del aseguramiento de un arsenal de 15 armas largas y casi 3 mil cartuchos en una zona rural de Mazatlán, Sinaloa.

Detenidos operativo de seguridad en zona rural de Mazatlan, SinaloaDetenidos operativo de seguridad en zona rural de Mazatlan, Sinaloa. Foto: @SSPESinaloa

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28 detenidos, 15 armas largas y 3 mil cartuchos asegurados. Es el saldo de un operativo de fuerzas federales y estatales en Sinaloa.

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