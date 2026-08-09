28 Detenidos y un Arsenal Incautado es el Resultado de un Operativo de Seguridad en Sinaloa

Este sábado 8 de agosto se informó acerca de un aseguramiento efectuado por las autoridades en aun operativo coordinado entres diversas dependencias de seguridad, en el reporte se detalla un total de 28 personas fueron detenidas y 15 armas largas, casi 3 mil cartuchos y equipo táctico fueron asegurados durante un operativo realizado por Fuerzas Federales y estatales en la zona rural de Mazatlán.

El despliegue se llevó a cabo en la localidad de El Roble, donde elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva, realizaron reconocimientos terrestres.

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De acuerdo con el parte de las autoridades, entre el total de las personas detenidas se reportaron dos mujeres.

Durante las acciones también fueron asegurados:

15 fusiles

94 cargadores

2 mil 924 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros

40 cartuchos calibre .50.

Además, se localizaron ocho chalecos con un total de 16 placas balísticas. Se dio a conocer por las autoridades que realizaron este operativo que las 28 personas detenidas y todo lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Ataque contra policías en Mazatlán deja un elemento lesionado

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva resultó herido tras una agresión registrada la mañana de este viernes 7 de agosto sobre el libramiento Mazatlán-Culiacán, a la altura del poblado El Chilillo, así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, los agentes realizaban labores de seguridad y vigilancia cuando fueron atacados por personas armadas.Tras el ataque, el elemento policial lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que las lesiones sufridas por el elemento no ponen en riesgo su vida. El Grupo Interinstitucional informó acerca de un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los presuntos responsables de la agresión.