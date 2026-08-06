Enfermedades

EUA Investiga Otro Brote de Salmonella; Vincula Infección a Jalapeños de Sinaloa

La FDA brinda detalles del brote de dicha enfermedad infecciosa en territorio estadounidense; hay casos en 27 estados

Chiles jalapeños en campos de Sinaloa en enero de 2014. Foto: Cuartoscuro | ArchivoChiles jalapeños en campos de Sinaloa en enero de 2014. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Jalapeños de Sinaloa retirados del mercado tras brote de Salmonella en EUA. 27 estados afectados. Coast Citrus Distributors colabora con la FDA. Descubre más detalles.

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