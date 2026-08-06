EUA Investiga Otro Brote de Salmonella; Vincula Infección a Jalapeños de Sinaloa

Autoridades de Estados Unidos de América (EUA) anunciaron la investigación de un brote de Salmonella Javiana presuntamente vinculada a jalapeños de Sinaloa, México, por lo que pidió no consumir, servir ni vender esos chiles frescos retirados del mercado procedentes de dicho estado.

En un comunicado en su página web, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) indicó que los chiles fueron distribuidos por Coast Citrus Distributors a mayoristas, restaurantes y empresas de servicios de alimentos, incluidos restaurantes de estilo mexicano en EUA.

De acuerdo con la agencia, el brote ya afectó a personas en 27 estados, con varias hospitalizaciones.

Brote multiestatal de Salmonella

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) iniciaron la investigación del brote de salmonella, cuyos síntomas iniciaron en junio 2026.

Número de casos: 345

Estados afectados : 27

Hospitalizaciones : 36

Muertes : Cero

Periodo de reporte de síntomas: Entre el 19 de junio y el 20 de julio 2026.

De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, de las 191 personas entrevistadas, 177 (93%) informaron haber comido en un restaurante de comida mexicana antes de enfermarse, incluyendo Chipotle Mexican Grill y QDOBA, entre el 14 de junio de 2026 y el 14 de julio de 2026.

Identifican probable fuente del brote

La FDA dijo que se llevó a cabo una investigación de rastreo basada en los lugares donde las personas enfermas informaron haber comido durante el periodo de tiempo de interés.

Gracias a ello se identificó a un productor común en Sinaloa, que abastece a Coast Citrus Distributors, como la fuente probable de este brote.

Por esa razón, la agencia recomendó a la empresa que retirara el producto del mercado.

“En colaboración con la FDA, Coast Citrus Distributors acordó retirar el producto restante implicado en el brote, basándose en datos epidemiológicos y de rastreo, y actualmente está identificando y contactando a los clientes afectados”, dijo.

La autoridad sanitaria indicó que los distribuidores, restaurantes y empresas de servicios de alimentos que recibieron jalapeños frescos retirados del mercado de Coast Citrus Distributors, deben limpiar y desinfectar cuidadosamente cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con el producto.

Mientras que a los consumidores que hayan comido recientemente en un restaurante de comida mexicana y se hayan enfermado pidió buscar atención médica.

Síntomas de la Salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos recordó que la enfermedad suele aparecer entre 12 y 72 horas después de ingerir alimentos contaminados con Salmonella.

Los síntomas, que generalmente duran de cuatro a siete días, incluyen:

Diarrea.

Fiebre.

Calambres abdominales.

Asimismo, alertó que los niños menores de cinco años, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen mayor probabilidad de desarrollar infecciones graves.

SPB