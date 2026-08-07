Enfermedades

Gobierno Aclara que No Está Confirmado que Brotes en EUA sean por Productos de México

“Hasta ahora todo negativo”, informa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante investigaciones de productos por salmonelosis y ciclosporiasis

Víctor Hugo Borja Aburto, comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos SanitariosVíctor Hugo Borja Aburto, comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. Foto: Presidencia de la República.

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Autoridades mexicanas y la FDA investigan brotes de enfermedades en EUA. Hasta ahora, no hay evidencia de que productos mexicanos sean la causa. Conoce los últimos hallazgos.

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