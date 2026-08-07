Gobierno Aclara que No Está Confirmado que Brotes en EUA sean por Productos de México

El Gobierno de México informó hoy, 7 de agosto de 2026, que no está confirmado que los brotes por algunas enfermedades en Estados Unidos sean por productos mexicanos.

“Hasta ahora todo negativo, para que no haya otras noticias”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Lo anterior luego de indagatorias que autoridades de Estados Unidos de América (EUA) han realizado por brotes de enfermedades como ciclosporiasis y salmonelosis.

Apenas ayer, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) anunció una investigación de un brote de Salmonella Javiana presuntamente vinculada a jalapeños de Sinaloa, por lo que pidió no consumir, servir ni vender esos chiles frescos procedentes de dicho estado.

Brotes presuntamente ligados a productos mexicanos

Víctor Hugo Borja Aburto, comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detalló cada uno de los casos señalados por EUA.

Aclaró además que un brote son dos o más casos relacionados entre sí o que tienen un origen común; pero “no es una epidemia, son casos asociados entre sí”.

De acuerdo con el funcionario, lo que se reporta a las autoridades mexicanas son hipótesis, no cuestiones confirmadas.

Brote de ciclosporiasis , presuntamente ligado a lechuga mexicana.

Brote de salmonelosis , presuntamente ligado a chiles sinaloenses.

Brote de ciclosporiasis, presuntamente detectada en hoteles de Quintana Roo.

Análisis negativos

En el primer caso, indicó que ante casos de ciclosporiasis en EUA, las autoridades se entrevistaron con personas que dijeron haber consumido lechuga en bola, picada, en restaurantes.

Y la FDA, tras preguntar a los establecimientos de dónde provenía, indicó a México que podría estar asociada con exportación de la empacadora Taylor Farms en Guanajuato.

“Fuimos a Taylor Farms para averiguar las condiciones de la producción y del tratamiento que se da a las lechugas (…) fuimos para ver todo el proceso, desde la plántula hasta el empacado”, comentó.

De acuerdo con Borja Aburto, se tomaron muestras de cinco lechugas enteras y cinco de lechuga picada, así como de agua.

“Sometimos a estos a análisis por biología molecular y encontramos que todos eran negativos, de tal manera que la hipótesis no se confirma con estos resultados. La hipótesis todavía se mantiene y no se confirma la fuente directa”, precisó.

Taylor Farms detuvo la producción de manera preventiva y está haciendo un análisis de riesgo, añadió. “El origen mexicano todavía no se comprueba”.

Casos en hoteles de Quintana Roo y reporte de salmonelosis

El titular de Cofepris además informó que se recibió un reporte del Reino Unido de posibles casos de ciclosporiasis, sobre turistas que dijeron que habían consumido vegetales frescos en hoteles en Quintana Roo, en julio 2026.

“Visitamos 16 hoteles en la zona de Quintana Roo y tomamos muestras. Las 32 muestras de alimentos y 11 muestras de agua se encuentran en proceso de análisis en nuestro laboratorio”.

Finalmente, dijo que el último reporte recibido fue de salmonelosis asociado posiblemente a chiles serranos mexicanos.

“Esto fue notificado por la FDA el 31 de julio. Este brote de salmonella que no había sido identificado quién era el distribuidor, el 5 de agosto nos notificaron que podía ser una empacadora ubicada en Nuevo León”.

Ante ello, dijo que se visitó esa planta y se vio que los productores que envían los chiles son de Escuinapa, Sinaloa.

“Se tomaron muestras de los chiles para investigar si se puede relacionar con la salmonelosis, el brote en los Estados Unidos. Seguimos estos procesos de investigación que corresponden a la cooperación entre México y EUA. Desde 2020 hemos recibido cerca de 17 notificaciones de brotes”, añadió.

SPB