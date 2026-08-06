Contagiarse de COVID 19 Puede Despertar Otros Virus: Descubre Cuáles Son

Una nueva investigación reveló que un caso grave de COVID-19 puede despertar otros virus que se esconden en el cuerpo, los cuales no se reactivan simultáneamente, sino siguiendo sus propios plazos.

Aquí te informamos de qué patógenos se trata, de acuerdo con el estudio “Reactivación viral en la COVID-19 aguda y crónica”, publicado en la revista Nature este agosto 2026.

De acuerdo con los científicos, esa reactivación de virus está relacionada con episodios especialmente intensos de COVID-19 y con el desarrollo de la enfermedad persistente.

¿Qué virus ‘despierta’ el COVID-19?

La investigación dio a conocer que algunos virus que las personas contraen en la infancia y la adolescencia, y que nunca se eliminaron por completo de su organismo, se reactivan en personas con COVID persistente.

Se trata de virus crónicos como el de Epstein-Barr (causante de la mononucleosis infecciosa) y el citomegalovirus, además de los anelovirus, que por lo general son inofensivos y no provocan síntomas.

Según el estudio, más del 90% de la población adulta mundial ha contraído al menos uno de estos patógenos.

“Se ha demostrado que la infección por SARS-CoV-2 reactiva virus crónicos como el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus, pero el alcance total, la dinámica temporal y el impacto inmunológico de la reactivación viral en la COVID-19 aún no se comprenden completamente”, advirtieron los investigadores.

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Así es la reactivación de los virus

El equipo además detectó que esos virus no se reactivan simultáneamente tras la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19.

Sino que las distintas familias virales se reactivan siguiendo sus propios plazos.

El virus de Epstein-Barr y los anelovirus tienden a aumentar su actividad en las primeras etapas de la COVID-19, alcanzando su pico poco después del ingreso hospitalario.

Mientras que los citomegalovirus y los virus del herpes simple emergen unas tres semanas más tarde, principalmente en el sistema respiratorio.

Reactivación, incluso en personas con sistemas inmunes sanos

Esther Melamed, médica e investigadora que estudia neuroinmunología en la Universidad de Texas en Austin y coautora del análisis, señaló que si investigaciones posteriores revelan que los virus reactivados pueden causar enfermedades graves, esto podría abrir la puerta a nuevos tratamientos para la COVID-19 e incluso para la COVID persistente.

De acuerdo con la experta, la enfermedad “probablemente induce el estrés que desencadena las reactivaciones, y luego estas reactivaciones amplifican aún más la inflamación” causada por la COVID-19”.

Por su parte, Resia Pretorius, fisióloga de la Universidad de Stellenbosch en Sudáfrica, afirmó que el resultado más sorprendente es que la reactivación se produce incluso en personas con sistemas inmunitarios sanos.

Para realizar el estudio, los científicos estudiaron la situación sistemáticamente, recolectando muestras de sangre, hisopos nasales y fluidos pulmonares de personas hospitalizadas con COVID-19 en 2020 y principios de 2021.

Entonces, descubrieron que casi la mitad de los participantes experimentaron una reactivación de virus comunes que latentes en sus cuerpos.

SPB