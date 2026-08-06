Enfermedades

Contagiarse de COVID 19 Puede Despertar Otros Virus: Descubre Cuáles Son

Una investigación publicada en Nature revela que la infección por SARS-CoV-2 reactiva virus crónicos latentes en el cuerpo

Personas en CDMX usan cubrebocas por casos de COVID-19 en diciembre de 2022. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas en CDMX usan cubrebocas por casos de COVID-19 en diciembre de 2022. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el COVID-19 puede reactivar virus latentes en tu cuerpo? Descubre qué virus despiertan y cómo esto podría influir en la COVID persistente.

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