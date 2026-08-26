Enfermedades

Brote de Ébola, Fuera de Control en RD Congo; Uganda ya Está Libre, Anuncia la OMS

La cepa Bundibugyo ha causado la muerte de más de 2,700 personas en la RDC

Congo intercepta una embarcación por presunto caso de ébolaCongo intercepta una embarcación por presunto caso de ébola. Foto: Reuters | Archivo

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La cepa Bundibugyo del ébola causa estragos en RDC con una letalidad del 48%. La OMS alerta sobre el riesgo en países vecinos.

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