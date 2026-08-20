Enfermedades

Picadura Mortal: Esta Especie de Mosquito Puede Transmitir Enfermedad Grave

Aquí te decimos qué enfermedad mortal es causada por la picadura de un mosquito

Prueba de malariaPrueba para detectar malaria. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La malaria es una amenaza seria, pero prevenible. Conoce los síntomas y cómo evitar la picadura del mosquito Anopheles que la transmite.

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