Picadura Mortal: Esta Especie de Mosquito Puede Transmitir Enfermedad Grave

Existen varias especies de mosquitos que causan enfermedades en humanos, algunas de ellas mortales, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS); aquí te decimos qué insecto puede causar la muerte por malaria.

La Organización Mundial de la Salud dio a conocer las enfermedades transmitidas por vectores, es decir, “organismos vivos que pueden transmitir patógenos infecciosos entre humanos o de animales a humanos”.

La OMS señaló que las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y causan más de 700,000 muertes al año.

Una de las enfermedades mortales causada por insectos es la malaria, una infección parasitaria que se transmite por la picadura del género Anopheles, indicó la OMS.

La Organización Mundial de la Salud mencionó que la malaria es una enfermedad potencialmente mortal causada por un parásito, no se transmite de persona a persona y tiene presencia principalmente en países tropicales, con mayor porcentaje de casos en África.

Y aunque puede ser mortal, la enfermedad es prevenible y curable.

Los síntomas leves de la malaria son los siguientes:

Fiebre.

Escalofrío.

Dolor de cabeza.

Mientras que los síntomas graves son los siguientes:

Fatiga.

Confusión.

Convulsiones.

Dificultad para respirar.

La OMS apuntó que los bebés, niños menores de 5 años, mujeres y niñas embarazadas, viajeros y personas con VIH o SIDA tienen un mayor riesgo de sufrir una infección grave por malaria.

La malaria se puede prevenir evitando picaduras de mosquitos con el uso de mosquiteros en zonas de riesgo, repelentes, ropa protectora y vaporizadores, recomendó la OMS.

Los mosquitos se pueden reproducir en entornos rurales o urbanos, en agua limpia o contaminada, por lo que es recomendable evitar charcos y su acumulación en macetas, letrinas, llantas o recipientes.

Además, la OMS sugirió el uso generalizado de la vacuna contra la malaria, que ha demostrado reducción significativa de infecciones.

RMT