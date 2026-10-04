Accidentes

Mueren Dos Personas Durante Incendio en Colonia Empleado Postal en Tijuana, BC

Cuerpo de Bomberos atendieron una serie de incendios estructurales y forestales en distintos puntos de la ciudad

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana sofocan incendios forestales y de viviendasElementos del Cuerpo de Bomberos de Tijuana sofocan incendios forestales y de viviendas | Foto: Bomberos de Tijuana

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