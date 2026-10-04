Mueren Dos Personas Durante Incendio en Colonia Empleado Postal en Tijuana, BC

Un incendio fue reportado en una casa habitación de dos niveles y grandes dimensiones en la colonia Empleado Postal, donde las cuadrillas de rescate asistieron para sofocar las intensas llamas, los bomberos localizaron los cuerpos calcinados de dos personas en el interior del inmueble. El área fue resguardada por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la realización de los peritajes correspondientes.

Por otra parte, en la colonia Sánchez Taboada, se registró otro incendio en una vivienda de dos pisos. El fuego consumió la estructura principal, además de que también alcanzó a provocar daños en la pared de un segundo domicilio. Afortunadamente, en este siniestro no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, las unidades de emergencia combatieron dos incendios forestales de pastizal: uno en la colonia El Monte y otro en la colonia Real del Mar. En ambos casos, la rápida intervención de los tragahumos logró sofocar el fuego por completo, evitando que las llamas se propagaran a las zonas habitacionales aledañas.

JMR