Accidentes

Muere Motociclista Tras Impactarse Contra Barda en la Alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

El incidente se registró en el cruce de Prolongación Centenario con Calzada de las Águilas

Policías resguardan zona donde murió un motociclista en la Álvaro Obregón, en CDMXFoto: N+
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