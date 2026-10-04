Muere Motociclista Tras Impactarse Contra Barda en la Alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

Un motociclista, quien trabajaba como repartidor de comida, murió luego de impactarse contra una barda en Prolongación Centenario, al cruce con Calzada de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

La víctima, de entre 35 y 40 años, y el vehículo terminaron prensados entre la barda y un poste.

Este hecho se registró en el perímetro de San Mateo, con dirección a la parte alta de Santa Fe.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Muere al Chocar y Quedar Prensado contra una Barda en Álvaro Obregón, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a la zona para agilizar el tránsito y resguardar el área donde se registró el incidente, mientras peritos trabajan para recabar datos que permitan dar paso a la investigación.

Hasta el momento se desconocen cuáles fueron los motivos que ocasionaron el accidente; sin embargo, desde las primeras horas de este domingo se registra lluvia en la zona, por lo que las vialidades se encuentran resbaladizas.