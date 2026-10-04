Sociedad

Cierran Carretera San Fernando-Reynosa por Afectaciones de Lluvias

La circulación permanece cerrada en el kilómetro 67 desde el mediodía del sábado

Cierran Carretera San Fernando-Reynosa por Afectaciones de LluviasCierran Carretera San Fernando-Reynosa. Foto: SSP Tamaulipas

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La carretera San Fernando-Reynosa sigue cerrada en el km 67 por afectaciones de lluvias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Cierre de Carretera San Fernando-Reynosa por Lluvias Intensas | N+