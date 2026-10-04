Cierran Carretera San Fernando-Reynosa por Afectaciones de Lluvias

La circulación permanece cerrada en la carretera San Fernando-Reynosa, a la altura del kilómetro 67, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias registradas en la zona.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que el cierre se mantiene en las inmediaciones del puente La Llorona, por lo que pidió a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades.

Como ruta alterna, se recomienda utilizar la carretera federal San Fernando-Matamoros-Reynosa para continuar el trayecto.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar previsiones ante las condiciones de la carretera y evitar la zona afectada mientras permanece restringido el paso.