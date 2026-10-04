Carreteras Bloqueadas en México Hoy Domingo 4 de Octubre de 2026

Debido a los accidentes, condiciones climáticas y manifestaciones, las autopistas del territorio nacional se ven afectadas diariamente, de ahí la importancia de tomar previsiones.

En México se han contabilizado 178,609 kilómetros de vías pavimentadas, de las cuales, 51,311 km corresponden a instancias federales y 103,787 km a líneas estatales.

Si este domingo circulas por alguna carretera, es necesario considerar informes sobre posibles choques u osbtrucciones por deslaves. La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales (Capufe) son las principales dependencias que reportan de casos vinculados a las vías bloqueadas.

A continuación, te presentamos el listado actualizado de carreteras que registran afectaciones por incidentes, cierres o presencia de manifestantes en distintos puntos del país este 4 de octubre.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros

14:00 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Cuernavaca, km 82, dirección Acapulco. Reducción de carriles centrales por atención de accidente (choque por alcance múltiple). Maneja con precaución.

13:37 horas. ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Paso del Toro. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

13:19 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Magdalena - Nogales, km 208. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (choque contra muro central y volcadura). Maneja con precaución.

13:16 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista México-Querétaro, registra lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Palmillas. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

13:15 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 277, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

13:12 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Chamapa - Lechería, km 14, dirección Chamapa. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

12:53 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

12:47 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Paso del Toro, dirección Veracruz. El incidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Dirección Veracruz, opera de manera normal.

12:32 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Chamapa - Lechería, km 14, dirección Chamapa. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.

12:29 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Paso del Toro, dirección Veracruz. Cierre a la circulación por atención de incidencia. Dir. Córdoba, registra reducción de carriles.

11:45 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, Plaza de Cobro Paso del Toro. Registra carga vehicular en ambos sentidos, por atención de incidencia. Maneja con precaución.

09:59 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 57, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de automóvil contra muro central). Maneja con precaución.

09:51 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Navojoa - Cd. Obregón, km 170, dirección Cd. Obregón. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Maneja con precaución.

09:45 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 48, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil). Maneja con precaución.

09:19 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 52, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de automóvil contra muro central). Maneja con precaución.

08:03 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 164. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución.

07:34 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista México-Cuernavaca, continúa lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

07:30 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 164. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil). Toma tus precauciones.

06:37 horas. Reportan choque de un tráiler en Tláhuac y Ermita.

06:32 horas. En Oaxaca tras accidente cerca del km. 128+200 de la carretera federal Oaxaca - Tehuantepec, a la altura del Mpio. Nejapa de Madero, Oax., con dirección a Oaxaca. Maneje con precaución.

05:55 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista México-Querétaro, registra lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

04:50 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Navojoa - Cd. Obregón, km 170, dirección Cd. Obregón. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.

02:35 horas. Continúa la lluvia en la autopista Cuernavaca–Acapulco.

02:34 horas. Se restablece la circulación en la autopista Tijuana–Ensenada, km 14, dirección Ensenada, desde la Plaza de Cobro Playas de Tijuana, tras la atención de un accidente.

02:05 horas. Se mantiene el cierre de circulación en ambos sentidos del Libramiento Poniente Tampico, km 9, por la atención de un accidente (choque por alcance).

01:54 horas. Se restablece la circulación en la carretera federal Poza Rica–Veracruz, km 119+700, a la altura de Vega de Alatorre, Veracruz, dirección Poza Rica, tras la atención de un accidente.

01:54 horas. Continúa el cierre de circulación en la autopista Tijuana–Ensenada, km 14, dirección Ensenada, por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada. La Plaza de Cobro Playas de Tijuana permanece cerrada en esa dirección.

01:52 horas. Continúa el cierre parcial de circulación en la carretera federal Tijuana–San Miguel, km 12+800, dirección Tijuana, Baja California, por la atención de un accidente.

01:49 horas. Continúa el cierre parcial de circulación en la carretera federal Ensenada–Lázaro Cárdenas, km 183+200, dirección San Quintín, Baja California, por la atención de un accidente.

00:42 horas. Continúa el cierre de circulación en la autopista Tijuana–Ensenada, km 14, dirección Ensenada, por la atención de un accidente y servicios periciales. La Plaza de Cobro Playas de Tijuana permanece cerrada en esa dirección.

ASJ