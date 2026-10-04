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Rafa Márquez Lamenta 'Errores Groseros' y Afirma que Son Corregibles

El clásico de la CONCACAF llegó a su partido número 80, que terminó con el primer triunfo de Mauricio Pochettino sobre México desde que dirige a la selección de Estados Unidos

Rafa MárquezEl DT insistió en que todo iba bien hasta el minuto 28, cuando cayó la anotación de Julian Hall. AFP.

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