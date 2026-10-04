Rafa Márquez Lamenta 'Errores Groseros' y Afirma que Son Corregibles

El seleccionador Rafael Márquez lamentó los errores "groseros" en la derrota de México ante Estados Unidos y dijo que pueden corregirse de cara al próximo partido amistoso contra Chile.

En conferencia, el Director Técnico de la Selección Mexicana dijo que la goleada de 3-0 en Arizona fue producto de "regalos", más que un desempeño positivo del equipo de las barras y las estrellas.

En su evaluación, Márquez destacó que el Tricolor jugó los primeros minutos en cancha rival, con buenas llegadas, posesión de balón y sin sensación de peligro en el campo propio. No obstante, admitió la falta de claridad en el último tercio.

"Lo otro, han sido sí, errores muy groseros que al final les regalas casi, casi, estos tres goles al equipo rival", dijo.

Cuestionado sobre el desempeño del equipo en su primera derrota al frente de la Selección Nacional, el entrenador insistió en que todo iba bien hasta el minuto 28, cuando cayó la anotación de Julian Hall.

"Son errores que son corregibles, obviamente, y me quedo con las cosas buenas que pasaron, creo que hasta el gol que recibimos, el equipo estaba bastante bien, así que son errores que se pueden corregir", puntualizó.

Márquez quiso restar impacto a la derrota, pero reconoció que "duele", porque el rival no se impuso, sino que se le concedió una ventaja mediante fallas. Mientras tanto, sugirió que habrá un análisis para corregir los desaciertos porque el martes enfrentan a Chile en Los Ángeles.

"En el futbol se gana, se empata y se pierde, hay que estar siempre preparados para esto y lo más importante es saber cómo nos sobreponemos en esto, hacer autocrítica de qué fue lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal, y (seguir) trabajando, esto es un proceso y confío en que podamos mantener un nivel como el que mantuvimos hasta el minuto 28.

"Yo creo que hay cosas buenas que rescatar, pero obviamente con la preocupación de hacer la autocrítica de saber qué sucedió, de podernos otra vez reponernos otra vez lo más rápido posible porque tenemos otro partido en pocos días", añadió.

Mauricio Pochettino reconoció que no era otro amistoso más de la fecha FIFA, pues el nivel de presión se manifestó de forma intensa.

"La presión se siente cuando juega la Selección Mexicana, los fans demandan mucho a los jugadores y al cuerpo técnico también, pero nuestro equipo mostró control emocional", dijo.

El argentino logró su primera victoria ante México, desde que asumió la dirección técnica del equipo estadounidense. En octubre de 2024, en su segundo juego como seleccionador, cayó con un marcador de 2-0 en un partido amistoso en Guadalajara, donde anotaron Raúl Jiménez y César Huerta.

En el partido disputado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, Julian Hall, Cavan Sullivan y Malik Tillman anotaron los goles del triunfo para Estados Unidos. Su entrenador admitió que el rival tuvo errores, pero indicó que su equipo supo aprovecharlos.

"Está claro que han pasado situaciones, pero hay que ​estar ahí y forzar los errores, y por supuesto que estoy contento.

"Por supuesto que sabíamos de la rivalidad y de lo ‌que significa, pero lo más importante es ir creciendo para el futuro, el equipo mostró mucha madurez, en los momentos de dificultad mostró un control emocional", reiteró.

Pochettino llegó a tres victorias en tres apariciones después del Mundial 2026.

México comenzó mejor el amistoso; tuvo la posesión de la pelota y en el minuto 4 estuvo cerca de tomar ventaja, pero Santiago Giménez no concretó.

Estados Unidos se plantó bien; detuvo los avances de los rivales y en el 28 tomó ventaja, cuando Hall se hizo de un balón rebotado por el guardameta Raúl Rangel y puso el 1-0. Giménez volvió a tener en sus botines la posibilidad de anotar, en el 44, pero disparó por fuera.

Los estadounidenses comenzaron mejor en la segunda mitad, México ajustó y, después de 10 minutos, emparejó el partido. Al minuto 58, Roberto Alvarado creó peligro con un disparo despejado por el guardameta Diego Kochen.

El portero Rangel confirmó en el 63' estar en una de las peores noches de su carrera. Cuando México había mejorado, el guardameta le regaló un balón a Sullivan, quien con el campo libre tocó a puerta de zurda, el 2-0.

Tres minutos más tarde, Mateo Chávez fue expulsado por juego violento y México se quedó con un hombre menos en la cancha, lo cual aprovecharon los estadounidenses para buscar más goles.

Al 85', Diego Campillo fue superado por Tillman, quien puso el 3-0 en el tercer error de la zaga de México, que mostró uno de sus rendimientos más pobres en mucho tiempo.

La noche del sábado se desarrolló el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde que México venció a Estados Unidos 2-1 en la final de la Copa Oro de julio de 2025. La larga serie entre ambos países se remonta a 1934. México ha ganado 38 veces, Estados Unidos, 25, y 17 encuentros han terminado en empate. El encuentro es conocido como el clásico de la CONCACAF.

En sus dos primeros compromisos bajo la tutela de ‌Márquez, México empató 1-1 ante Colombia y Perú. El próximo ​partido del Tricolor será el 6 de octubre cuando enfrente a Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. En tanto, Estados Unidos jugará ante Canadá en Minnesota.

Con información de Agencias

ASJ