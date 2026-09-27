Rafael Márquez Dice que Deben Cuidar a Gilberto Mora y Quiere Verlo en Europa

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Nacional Mexicana, destacó el partido de Gilberto Mora contra Colombia, cuyo gol salvó el debut del "Káiser" al frente del Tricolor, y dijo que deben protegerlo porque sigue siendo joven, aunque espera que pronto dé el salto a las ligas europeas.

"Morita", de 17 años 11 meses, marcó el tanto del empate 1-1 al 62' ante Los Cafeteros este sábado, luego de que los sudamericanos se fueron arriba en el marcador en el primer tiempo. Fue su primera anotación con México y significó el rescate del primer encuentro del michoacano como DT del combinado nacional en Baltimore.

Luego del juego, Rafa Márquez afirmó que la escuadra mexicana mostró actitud, intensidad y dinámica ante un rival de calidad. El entrenador aseguró que hubo más oportunidades, pero quedan muchas cosas que ajustar.

"En general me gustó mucho el equipo, lo que más me gustó fue la actitud y que mantuvimos una intensidad importante durante casi todo el partido, fuimos superiores en un primer tiempo, tuvimos más ocasiones que ellos. En términos generales la actitud y dinámica que se impuso, el equipo estuvo bastante bien", evaluó el seleccionador en conferencia de prensa tras el partido.

"Siempre quisimos robar la pelota lo más rápido posible. El equipo estuvo bastante bien", insistió.

"Mantuvimos la etiqueta con la que hicimos el Mundial que era competir y que no nos minimizamos ante un rival importante, y sí es la etiqueta que queremos llevar. En general, el funcionamiento fue bastante bueno, aunque hay muchas cosas por mejorar todavía, me voy satisfecho pero no conforme", agregó.