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Una Marca de 96 Años Cae: Gilberto Mora Hizo Historia en la Selección Mexicana

El técnico Rafael Márquez lo sustituyó entre ovación; Mora reaparecerá el martes ante Perú

Una Marca de 96 Años Cae: Gilberto Mora Hizo Historia en la Selección MexicanaEl mexicano Gilberto Mora patea el balón frente a Gustavo Puerta y Richard Rios de Colombia en el encuentro amistoso. Foto: AP

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