Una Marca de 96 Años Cae: Gilberto Mora Hizo Historia en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana empató 1-1 ante Colombia este sábado en el M&T Bank Stadium de Baltimore, en el primer partido de la era de Rafael Márquez como director técnico. Gilberto Mora anotó el gol del empate al minuto 62 y se convirtió en el jugador más joven en marcar con el Tri Mayor.

Colombia se había adelantado al minuto 9 con un gol de Luis Suárez. En la segunda mitad, Mora se lució con un regate dentro del área colombiana para quitarse rivales de encima y definió de pierna derecha.

🚨 ¡VÍSTETE, GILBERTO MORA! 😍🇲🇽 ¡GOLAZO DE MÉXICO! 🇲🇽🔥 ¡GOLAZO DE MORITA! 🔥😍 ¡GOLAZO DEL #10 DE LA SELECCIÓN! 🔟🇲🇽🔥#LaEraDeRafa pic.twitter.com/Q9jQbjFrmg — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 27, 2026

Con la anotación, Mora, de 17 años con 11 meses, superó la marca de Manuel "Chaqueta" Rosas, quien anotó ante Argentina en el Mundial de 1930 con 18 años, tres meses y dos días. El registro se mantuvo vigente 96 años.

Tras el gol, Márquez decidió sustituir a Mora, quien salió de la cancha entre la ovación del público en Baltimore. Fue el partido número 13 del atacante de Xolos con el Tri Mayor, donde ahora suma un gol y una asistencia. Para esta nueva era, Mora fue elegido para portar el dorsal 10.

Fue el primero de cuatro partidos amistosos que México disputará en dos semanas de actividad durante la Fecha FIFA. El Tri enfrentará a Perú el martes 29 de septiembre en Nueva Jersey, a Estados Unidos el sábado 3 de octubre en Arizona, y cerrará la gira ante Chile el martes 6 de octubre en Los Ángeles.

Con información de AP.

CT