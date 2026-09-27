Muere Hombre Dentro de Centro de Rehabilitación en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un centro de rehabilitación ubicado sobre la calle Profesor Celso Flores Zamora, en su cruce con Profesor Alberto Sánchez, en la colonia La Victoria, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

La muerte del interno, identificado como Juan Carlos Elizondo Escamilla de 58 años de edad, fue reportada durante la mañana. De acuerdo con las primeras versiones informadas, el hombre habría manifestado dificultad para respirar antes de quedar inconsciente.

En el centro de rehabilitación solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que, minutos más tarde arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja quienes valoraron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Antes su deceso, se movilizaron hasta el sitio peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes se encargaron del levantamiento de evidencias e iniciaron las indagatorias para esclarecer elOsfallecimiento del hombre al interior del centro de rehabilitación en el municipio de Guadalupe.

Se está a la espera de los resultados que arroje la autopsia de ley para determinar la causa de muerte del interno Juan Carlos Elizondo Escamilla. Podría tratarse de causas naturales, ya que las autoridades no confirmaron si la víctima presentaba huellas de violencia. Los agentes de investigación continúan con las indagatorias del caso.

Con información de Brian Samaniego | N+

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