Seguridad

Muere Hombre Dentro de Centro de Rehabilitación en Guadalupe, Nuevo León

Las autoridades investigan las causas que llevaron al fallecimiento del interno de 58 años de edad

Investigan muerte de interno en anexo en GuadalupeInvestigan muerte de interno en anexo en Guadalupe. Foto: N+

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