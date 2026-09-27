Seguridad

Muere Hombre tras Ser Víctima de Ataque Armado en Papantla, Veracruz

Luego de haber recibido múltiples impactos de bala, un sujeto fue trasladado a un hospital, donde horas más tarde fue confirmado su fallecimiento

Muere Hombre tras Ser Víctima de Ataque Armado en Papantla, VeracruzAutoridades investigan el hecho para dar con los responsables. Foto: Juan Olmedo

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Hombre de 40 años muere en Papantla tras ser baleado al atender a dos sujetos. La investigación continúa sin pistas sobre los responsables.

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