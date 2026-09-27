Muere Hombre tras Ser Víctima de Ataque Armado en Papantla, Veracruz

El hombre identificado con las iniciales T. C. G., de aproximadamente 40 años, murió tras permanecer hospitalizado a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante un ataque armado ocurrido en la zona centro del municipio de Papantla.

La agresión se registró en un domicilio de la calle Francisco Javier Mina, cerca del callejón Simón Tiburcio del municipio anteriormente citado, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

La víctima de estos hechos habría sido atacada al salir a atender a dos sujetos que, de acuerdo con versiones recabadas, habrían acudido para solicitar información sobre habitaciones en renta.

Tras recibir varios disparos, principalmente en el abdomen, fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital; sin embargo, su estado de salud se complicó hasta confirmarse su fallecimiento.

Tampoco ha sido establecido cuál pudo ser el móvil del crimen, por lo que continúan las indagatorias para identificar y localizar a los responsables. Hasta ahora no hay pistas sobre los presuntos responsables.