Trabajadores del IMSS de Jalisco se Manifiestan; Exigen Mejoras

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social de distintas unidades médicas de Jalisco salieron a las calles para sumarse a la demanda nacional que mantiene activas manifestaciones en otros estados de la República Mexicana, con el objetivo de visibilizar sus peticiones de insumos, equipo y mejores condiciones laborales.

Uno de los principales temas para el gremio es el salario, por lo que solicitan un incremento de al menos 10 por ciento. También señalaron la falta de medicamentos para pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas, además de la ausencia del equipo laboral necesario.

Mary Barragán, enfermera, denunció: “Los médicos, por ejemplo, anestesiólogos tienen el medicamento para los bloqueos, para hacer sus anestesias para las cirugías; tan solo estar en condiciones, por ejemplo, en los quirófanos no tenemos aire acondicionado, los médicos están sudando, están mal, se han sofocado, casi desmayado”.

A estas exigencias se suma el llamado a garantizar dignidad y respeto para los trabajadores del sector salud, quienes señalaron que, en ocasiones, la falta de insumos necesarios los ha convertido en víctimas de agresiones por parte de los propios pacientes.

La falta de contrataciones es otra de las problemáticas que, de acuerdo con el personal, enfrentan a diario, debido a que genera una sobrecarga de trabajo.

Mary Barragán, enfermera, agregó: “De aquí es como de un 20% de médicos, amigos, compañeros y todo que están renunciando porque les están dando las sobrecargas de trabajo y son eventuales que no tienen ni siquiera contrataciones; entonces, como no les dan contrataciones a ellos, sobrecargan de trabajo a los que son de base”.

Los inconformes esperan que sus protestas tengan eco y se logre una resolución a la situación que, aseguran, los mantiene en incertidumbre.