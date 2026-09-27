Sociedad

Trabajadores del IMSS de Jalisco se Manifiestan; Exigen Mejoras

El personal de salud tomó las calles en apoyo a la demanda nacional, que mantiene activas manifestaciones en otros estados de la República Mexicana para visibilizar sus necesidades

Personal de salud se manifiestaExigen mejoras en el IMSS. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS en Jalisco se manifiestan exigiendo mejores salarios y condiciones laborales. La falta de insumos y sobrecarga de trabajo son sus principales preocupaciones.

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