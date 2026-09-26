Sociedad

Así es Comondú, el Municipio Bajo Alerta por el Impacto del Huracán Polo

El SMN advirtió que el posible impacto del ciclón podría registrarse a la altura de los municipios de Comondú y Loreto, donde se prevén fuertes lluvias y vientos

ComondúSe ha aplicado el plan DNII en Comondú y otras zonas de Bja California Sur. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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