Así es Comondú, el Municipio Bajo Alerta por el Impacto del Huracán Polo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha alertado que una de las zonas que posiblemente se vea más afectada por el potencial impacto del huracán Polo es el municipio de Comondú, una de las cinco localidades de Baja California Sur.

Con un territorio de 12 mil 547.3 km² y una población de 73 mil 21 habitantes, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE), destaca por su cultura y gran belleza natural.

El territorio del municipio se encuentra dividido en dos subprovincias geológicas denominadas Llanos de Magdalena y Sierras.

La localidad se encuentra a alrededor de 344 kilómetros de distancia de La Paz, capital del estado.

Comondú es el territorio de algunas de las misiones más antiguas de Baja California Sur, como la Misión de San José, fundada en 1708.

Algunos de los grandes atractivos turísticos son la Bahía de Magdalena y Santa Margarita, el Cerro el Pilón y la sierra de la Giganta.

Por otra parte, su gastronomía destaca por la combinación de los productos del océano Pacífico con los oasis serranos y su herencia misional. Algunos de sus platillos típicos son:

Machaca de langosta, mantarraya o marlín.

Sipai.

Panocha de gajo: Postre preparado a base de caña de azúcar y cáscara de naranja.

Caldo de cabeza de mero y albóndigas de pescado.

Pese a estar expuesto a huracanes, predomina el clima árido y el desierto, interrumpido por oasis naturales como los de San José de Comondú, San Miguel de Comondú, La Purísima y San Isidro, alimentados por manantiales.