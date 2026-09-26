Pozole, Gorditas y más HOY en Los Pinos: Feria del Maíz 2026 con Entrada Gratis

Si este fin de semana se antoja un buen pozole, unas gorditas o unas quesadillas, Los Pinos tiene una opción con entrada gratuita. La Feria del Maíz 2026 reunirá comida tradicional, productos artesanales y propuestas relacionadas con uno de los ingredientes básicos de la gastronomía mexicana.

Además de comer, quienes visiten el evento podrán conocer diferentes variedades de maíz nativo, participar en talleres, recorrer la milpa del recinto y encontrar productos como pan de maíz, pinole y tortillas. La programación también incluye música, charlas y espacios para aprender sobre las tradiciones que rodean a este alimento.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Maíz 2026?

La feria se realizará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026, de 10:00 a 17:00 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos, Ciudad de México. La programación estará distribuida entre el Museo Cencalli, Huerto Urbano, Cocinas de Humo y Mercado El Solar. La entrada será gratuita.

En el Huerto Urbano se realizará un intercambio de semillas de agricultura urbana y periurbana, además de una dinámica con plantas comestibles y polinizadoras. También habrá talleres sobre conservación de semillas y nixtamalización, así como una propuesta dirigida al público infantil.

Especialistas de la CONABIO participarán en charlas sobre los usos de los maíces nativos y su presencia en las ciudades. El programa contempla además un recorrido por la milpa del recinto.

¿Qué comida habrá?

En las Cocinas de Humo se venderán pozole, gorditas de carnitas, tacos placeros, barbacoa y quesadillas. En Mercado El Solar habrá pan de maíz, pinole, chicha morada, tortillas, joyería de teocintle y arte utilitario.

El domingo 27, a las 15:00 horas, se realizará “Conectar con el Alma del Maíz, Ceremonia de Reconocimiento a los Maíces Ancestrales de México”, a cargo de Alma Cárdenas.